Chinelos Havaianas Top Logomania 2 - Reprodução / Havaianas

Chinelos Havaianas Top Logomania 2Reprodução / Havaianas

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 21/05/2024 16:00

Um verdadeiro ícone da moda acessível, as sandálias Havaianas continuam a ser uma escolha preferida dos brasileiros para os dias mais quentes. Reconhecidas mundialmente por seu design clássico e conforto inigualável, esses chinelos têm um apelo universal que transcende gerações e estilos.

Recentemente, a marca disponibilizou três modelos em oferta exclusiva na Amazon, prometendo agradar a todos os gostos e combinar perfeitamente com os dias de calor que se aproximam. São eles: Havaianas Top Pride Rainbow

O modelo Havaianas Top Pride Rainbow , lançado em celebração ao orgulho LGBTQIAP+, traz as vibrantes cores e palavras como “love” e “respect”, representando a diversidade e a inclusão. Fabricado com borracha de alta qualidade e com o logo da Havaianas em destaque na tira, esse chinelo está em oferta exclusiva por R$44,99 na Amazon.