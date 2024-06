Eletroportáteis estão em promoção - Reprodução / Freepik

Eletroportáteis estão em promoção Reprodução / Freepik

Publicado 05/06/2024 16:00

A rotina corrida de hoje em dia exige soluções práticas para simplificar as tarefas domésticas. Pensando nisso, a Amazon está com uma promoção especial em eletroportáteis, oferecendo produtos de alta qualidade com frete rápido e gratuito para membros Prime.

eletroportáteis, o Destaque entre as ofertas de, o liquidificador Oster 1400 Full é um aliado poderoso na cozinha. Com seu motor de 1400W, ele prepara sucos, vitaminas, cremes e massas com eficiência. A jarra resistente de 3,2 litros e as lâminas de aço inox garantem um desempenho excepcional, agora por apenas R$179,90.

Para quem não abre mão de um bom café, porém, a cafeteira Oster em inox é a escolha ideal. Com capacidade para 1,2 litros, ela faz até 32 xícaras de café de uma vez. Seu filtro removível elimina a necessidade de filtros de papel, facilitando o processo e contribuindo para a sustentabilidade. Com 750W de potência, oferece café fresco e saboroso em poucos minutos, por R$229,90.

Já a fritadeira elétrica Gourmet Philco , disponível por R$659,00, combina tecnologia airfryer com as funcionalidades de um forno, permitindo cozinhar sem óleo. Com capacidade de 7,2 litros, função timer e desligamento automático, ela garante alimentos crocantes por fora e macios por dentro.

Para momentos de lazer e festas, a máquina de gelo Philco é indispensável. Produz até 12Kg de gelo em 24 horas, ideal para manter as bebidas sempre geladas. Com ciclo rápido e indicadores inteligentes, está com 23% de desconto, saindo por R$639,90.

E os fãs de churrasco vão adorar o grill elétrico Oster Burguer 2 em 1 . Esse aparelho, com 1200W de potência, prepara hambúrgueres, grelhados e sanduíches de maneira prática. A estufa integrada mantém os alimentos aquecidos, e o revestimento antiaderente facilita a limpeza. Na oferta está saindo por R$308,19.

Por fim, a batedeira planetária Oster Black II é perfeita para quem ama confeitaria. Com motor de 800W e batedores em formato orbital, ela garante misturas homogêneas e aeradas. Ideal para bolos, pães e massas, está disponível por R$805,39 na promoção.