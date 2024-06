Troca de presentes no Dia dos Namorados - Reprodução / Freepik

Publicado 06/06/2024 16:00

Dia dos Namorados está se aproximando, e a busca pelo presente ideal ganha cada vez mais força. Para facilitar essa tarefa, O Dia Mais preparou uma curadoria com sugestões que não só encantam pela utilidade e qualidade, mas também cabem no bolso. Com preços até R$200 e entrega rápida garantida, essas opções prometem agradar diferentes perfis.

Dia dos Namorados é a da Uma das ofertas em destaque para oé a da caixa de som Bluetooth Essential Sound Go i2GO , que está com 27% de desconto, custando R$109,90. Com 10W de potência RMS, essa caixa oferece uma experiência sonora intensa, com graves poderosos e dinâmicos. Ainda é resistente à água (IPX4), perfeita para ser usada na piscina ou na praia. E com uma bateria que dura até 8 horas, conexões Bluetooth 5.0, Micro-SD, cabo auxiliar de 3,5mm e USB para pen drive, esse presente é ideal para quem gosta de música em qualquer lugar.

Outra excelente opção é o headphone Bluetooth BASS 300 i2GO , também por R$109,90, com 27% de desconto. Seus alto-falantes dinâmicos de 40mm proporcionam sons graves e potentes, enquanto as almofadas acolchoadas garantem conforto e isolamento acústico. Com até 10 horas de bateria, microfone integrado e diversas funções de controle multimídia, esse headphone se destaca pela praticidade e qualidade sonora.

Para os fãs de jogos, porém, o game Marvel's Spider-Man para PS5 é uma escolha certeira. Com 43% de desconto, está saindo por R$198,90. Nessa aventura, o jogador acompanha Miles Morales enquanto ele aprende a ser o novo Homem-Aranha, enfrentando desafios para salvar Nova Iorque. É um presente que promete muitas horas de diversão e emoção.

Autocuidado e moda

Já o aparador de barba Philips Series 3000 é outra sugestão prática e funcional, disponível por R$114,58, com 23% de desconto. Esse aparador possui um sistema que levanta e guia os pelos para um corte uniforme, com lâminas autoafiadoras e 10 ajustes de comprimento. Além de ser lavável e recarregável, o produto vem com uma garantia de 2 anos e 90 dias para teste, assegurando a satisfação do presenteado.

Para quem procura mais de uma opção para cuidados pessoais, a escova secadora Mondial é uma ótima escolha, disponível por R$127, com 11% de desconto. Esse produto 3 em 1 seca, alisa e modela os cabelos, com revestimento cerâmico e tecnologia de íons que deixam os fios mais macios e brilhantes. Com 1200W de potência, cerdas mistas e design oval, ela facilita a modelagem e é bivolt, garantindo praticidade e eficiência.

Por fim, o relógio Champion Casual Black é uma elegante opção por R$158,39, com 12% de desconto. Com caixa em metal, pulseira em couro ecológico e vidro de cristal mineral, é resistente à água até 5 Atm. Esse relógio analógico é um acessório clássico e sofisticado, ideal para diversas ocasiões.