Fritadeira Super Fryer Oster de 10LReprodução / Amazon

Publicado 12/06/2024 16:00

Com o crescente interesse por uma alimentação mais saudável e prática, as airfryers se tornaram um item essencial em muitas cozinhas. As fritadeiras a ar, com suas diversas funcionalidades e tamanhos, são ideais para preparar refeições rápidas e com pouca ou nenhuma adição de óleo. Entre as várias opções disponíveis no mercado, destacam-se alguns modelos de grande capacidade, perfeitos para famílias grandes. Confira abaixo:

airfryer da “ da “ Mondial com capacidade para 8L ", por exemplo, é uma excelente escolha. Possui um cesto quadrado com 700cm², o que proporciona uma das maiores áreas planas do segmento, facilitando o preparo de grandes quantidades de alimentos. Removível, o cesto também garante praticidade na limpeza, enquanto a tecnologia de circulação de ar quente cozinha os alimentos de maneira uniforme e sem a necessidade de óleo. Essa praticidade, aliada à alta potência, resulta em uma alimentação mais saudável e rápida. E o preço é bastante competitivo em relação aos concorrentes, saindo por R$527,91.

Outro modelo que chama a atenção é a " Super Fryer Oster de 10L ", disponível por R$949,90. Com capacidade um pouco maior, de 10 litros, além de múltiplas funções, essa airfryer não só frita sem óleo, mas também assa, desidrata e utiliza um espeto giratório. A porta de vidro com luz interior permite acompanhar o preparo dos alimentos, e os diversos acessórios - como o cesto de malha rotativo e as grelhas- garantem versatilidade no uso diário. Já as funções pré-programadas e ajustáveis tornam o processo de cozinhar ainda mais fácil e eficiente.

Para quem busca ainda mais espaço e versatilidade, a " airfryer forno Oven Mondial de 12L " é uma ótima opção, custando R$664,05. Esse modelo combina as vantagens da airfryer com as de um forno tradicional, oferecendo 12 litros de capacidade total. Possui um cesto de 5 litros e duas assadeiras antiaderentes, ideais para preparar grandes porções de uma só vez. O painel digital com 10 funções pré-definidas, por sua vez, facilita o preparo de diversas receitas, enquanto a tecnologia de circulação de ar quente assegura um cozimento uniforme e saudável.

E a " airfryer Electrolux por Rita Lobo com 12L ", por R$919, é outra excelente alternativa para famílias grandes. Possui capacidade de 12 litros e multifuncionalidade, sendo ideal para quem deseja preparar comidas variadas de maneira prática e saudável. Além de fritar, gratinar, reaquecer, desidratar e utilizar o espeto giratório, essa airfryer conta com o diferencial de 7 receitas pré-selecionadas e mais de 10 funções programadas no painel digital. A função “Rotisserie”, por exemplo, é perfeita para fazer o clássico frango assado de padaria em casa. Com até 90% menos gordura e quase 50% menos calorias comparado à fritura tradicional, essa airfryer é uma aliada na busca por uma alimentação mais saudável.