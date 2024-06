Kit com 2 suportes para doces de festa junina - Reprodução / Amazon

Kit com 2 suportes para doces de festa junina Reprodução / Amazon

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 13/06/2024 16:00

O mês de junho traz consigo uma das celebrações mais queridas do Brasil: a Festa Junina. Essa tradição envolve música, dança, comida típica e, claro, uma decoração caprichada que transforma qualquer ambiente em um verdadeiro arraial. E para ajudar na preparação, O Dia Mais preparou uma curadoria especial de artigos decorativos, garantindo que todos entrem no clima festivo.

Para começar, as bandeirinhas juninas são um item indispensável. Com 10 metros de comprimento, o kit com 20 bandeiras coloridas - feitas de plástico reciclável - já vem pronto para uso. É ideal para decorar tanto ambientes internos quanto externos, e está em oferta por R$7,50. A simplicidade na montagem e a variedade de cores fazem dessa opção um clássico que nunca sai de moda na