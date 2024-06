Vaso sanitário com caixa acoplada Smart Norte - Reprodução / Amazon

Vaso sanitário com caixa acoplada Smart NorteReprodução / Amazon

Publicado 18/06/2024 16:00

A compra de uma privada pode parecer uma decisão simples, mas envolve diversos fatores importantes que podem influenciar tanto na funcionalidade, quanto na estética do banheiro. E o mercado oferece uma vasta gama de modelos disponíveis para o consumidor, cada um com suas particularidades e vantagens - tornando essencial conhecer bem as opções antes de fazer a escolha final.

Ao considerar a compra de uma privada, a economia de água precisa ser um dos principais fatores a ser levado em conta. Modelos com caixa acoplada, por exemplo, são conhecidos por seu sistema de acionamento duplo, que permite utilizar apenas 3 litros de água para dejetos líquidos e 6 litros para sólidos. Isso não só reduz o consumo de água, mas também pode representar uma economia significativa na conta mensal. Em contrapartida, as privadas convencionais, que usam válvula direta no encanamento, podem resultar em um maior consumo de água, já que o fluxo depende do tempo de acionamento pelo usuário.

Outro ponto crucial é o tamanho do banheiro. Para espaços menores, as privadas com caixa acoplada , porém, podem ocupar mais espaço, enquanto as convencionais são mais compactas. No entanto, as privadas suspensas, fixadas na parede, oferecem uma solução interessante, liberando espaço no piso e proporcionando um visual moderno e clean. Apesar de demandarem uma instalação mais complexa, envolvendo a adaptação do encanamento dentro da parede, esse tipo de privada pode ser uma escolha vantajosa para quem busca otimizar cada centímetro do banheiro.

O custo final do produto também pode ser outro fator decisivo. Privadas monobloco, onde a bacia e a caixa de descarga formam uma única peça, tendem a ser mais caras, mas oferecem vantagens como facilidade de instalação e limpeza. Por outro lado, modelos convencionais e com caixa acoplada podem ser encontrados a preços mais acessíveis e com diversas opções de design e acabamento - atendendo a diferentes gostos e orçamentos.

Instalação e opções em oferta

A instalação é outro aspecto a ser considerado. Enquanto algumas privadas podem ser instaladas de forma relativamente simples, outras podem exigir uma pequena reforma no banheiro. Modelos com caixa acoplada, por exemplo, necessitam de mais tempo e cuidado na instalação da caixa de descarga, mas as versões monobloco facilitam esse processo, sendo fixadas como uma peça única.

No mercado, há diversas ofertas que combinam funcionalidade e design. O kit vaso sanitário com caixa acoplada e assento Incepa , por exemplo, está disponível por R$619,97, incluindo todos os itens necessários para a instalação.

E para os que desejam um ambiente vibrante e eficiente, o vaso sanitário Soft Close Pingoo.Casa , a R$1.614,90, combina design inovador e economia de água, com um sistema de fechamento suave no assento.