Troca dos pneus de um carro - Reprodução / Freepik

Troca dos pneus de um carroReprodução / Freepik

Edu Rolemberg erolemberg@adverge.com.br

Publicado 19/06/2024 16:00

O rodízio de pneus é um procedimento que pode ser fundamental para garantir a durabilidade, segurança e desempenho do veículo. Ele consiste em trocar os pneus de lugar de tempos em tempos para assegurar que o desgaste dos compostos de borracha ocorra de maneira uniforme.

O desgaste desigual é comum porque, em qualquer carro, os pneus dianteiros e traseiros não são usados da mesma forma. Nos veículos com tração dianteira, por exemplo, os pneus da frente - responsáveis pela direção e a maior parte da frenagem - tendem a se desgastar mais rapidamente. Já nos veículos com tração traseira, o desgaste se distribui de forma diferente, mas também irregular.

Realizar o rodízio dos pneus ajuda a prolongar a vida útil dos mesmos, melhorando a eficiência e a segurança do carro. Entretanto, a recomendação sobre quando fazer o rodízio varia entre os fabricantes. Uma orientação comum é realizar o procedimento a cada 5 mil quilômetros rodados, não ultrapassando 10 mil quilômetros. O objetivo é garantir que todos os pneus se desgastem de maneira equilibrada, mantendo a dirigibilidade e a estabilidade do veículo.

O método de rodízio, porém, pode variar conforme o tipo de tração do veículo. Em carros com tração dianteira, os pneus traseiros devem ser movidos para a frente, trocando de lado, enquanto os pneus dianteiros vão para trás, mantendo a mesma posição lateral.

Já em veículos com tração traseira, os pneus traseiros vão para a frente, mantendo a posição original, e os pneus dianteiros vão para trás, trocando de lado. Nos veículos com tração integral, o rodízio geralmente é feito em X: o pneu traseiro esquerdo é movido para a frente direita, e o traseiro direito para a frente esquerda.

Além do rodízio, é importante verificar regularmente o estado dos pneus, incluindo a pressão e o alinhamento, para garantir uma direção segura e eficiente. Pneus desgastados ou mal cuidados podem aumentar o risco de acidentes, reduzir a eficiência de combustível e afetar a dirigibilidade do veículo.

Pneus em oferta

Para aqueles que estão pensando em trocar os pneus do automóvel, há diversas ofertas disponíveis no mercado neste momento. O pneu aro 14 Pirelli , por exemplo, está em promoção por R$369,90. O modelo Pirelli P400 Evo é ideal para quem busca desempenho em segurança e conforto. Com uma banda de rodagem assimétrica, ele oferece excelente escoamento de água em pisos molhados, garantindo melhor estabilidade e aderência. Esse pneu é especialmente indicado para carros compactos, proporcionando durabilidade e economia.