Mouse ergonômico sem fio Logitech MX Vertical - Reprodução / Amazon

Mouse ergonômico sem fio Logitech MX VerticalReprodução / Amazon

Publicado 20/06/2024 16:00



Passar muitas horas em frente ao computador é uma realidade para estudantes, gamers e profissionais. E para todos esses usuários, o conforto e a saúde precisam ser uma prioridade.

mouse ergonômico da Logitech, vem se destacando no mercado como uma solução avançada que une design científico a um desempenho elevado, proporcionando uma experiência superior para diferentes tipos de atividades. Nessa perspectiva, o MX Vertical , umda Logitech, vem se destacando no mercado como uma solução avançada que une design científico a um desempenho elevado, proporcionando uma experiência superior para diferentes tipos de atividades.

Isso porque o design inovador do MX Vertical foi projetado para reduzir a tensão no pulso e no antebraço, colocando a mão em uma posição natural com seu ângulo vertical de 57°. Essa configuração não só proporciona conforto imediato, mas também ajuda a prevenir lesões por esforço repetitivo - um problema comum entre pessoas que passam longas horas no computador.

Seja para maratonar jogos, estudar para provas ou realizar trabalhos detalhados, a ergonomia do MX Vertical faz diferença. E equipado com um sensor de alta precisão de 4000 DPI, o MX Vertical ainda possui um botão de velocidade do cursor, permitindo ajustes rápidos e precisos e adaptando-se facilmente às necessidades de cada tarefa.

Outro ponto de destaque é a durabilidade da bateria. Com uma carga completa, o MX Vertical pode operar por até quatro meses. E para aqueles momentos em que a bateria está baixa, uma carga rápida de um minuto oferece três horas de uso, garantindo que ninguém precise interromper seu trabalho ou lazer.