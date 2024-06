Aspirador de pó Turbo Cycle Mondial nas cores vermelho e preto - Reprodução / Mondial

Publicado 26/06/2024 16:00

Uma promoção relâmpago da Amazon nesta quarta-feira (26) traz uma oportunidade imperdível para quem procura eficiência e praticidade na limpeza da casa. O aspirador de pó Turbo Cycle AP-36 da Mondial está com um desconto de R$140 , saindo por apenas R$149,90. Com um sistema inovador e potente, esse modelo promete revolucionar a forma como a sujeira é eliminada dos ambientes, garantindo um resultado rápido e eficaz.

E o aspirador de pó Turbo Cycle AP-36 destaca-se principalmente pela função 2 em 1, que permite seu uso tanto no modo portátil quanto no vertical. Equipado com um motor de 1100W de potência, ele assegura uma limpeza profunda, removendo até as sujeiras mais difíceis.

Já a praticidade do aspirador é ampliada pelo sistema de dupla filtragem Turbo Cycle , que além de ser removível e lavável, contribui para a sustentabilidade, dispensando a necessidade de sacos coletores. Para facilitar o dia a dia, o aspirador ainda vem com um coletor de pó translúcido de 1,3 litros, permitindo visualizar facilmente quando está cheio, e um cabo elétrico de 4 metros, alcançando todos os cantos da casa sem dificuldade.

Adicionalmente, a haste removível transforma o aspirador em um aparelho portátil, ideal para limpar estofados, carros e até teclados. O filtro lavável Cyclone, por sua vez, proporciona uma manutenção simples e prática, assegurando que o desempenho do aparelho se mantenha constante por mais tempo.