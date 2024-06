Lava e seca Midea de 10,5Kg - Reprodução / Amazon

Publicado 25/06/2024 16:00

Promoções imperdíveis em lava e seca estão movimentando o mercado de eletrodomésticos nesta terça-feira (25), trazendo ofertas que prometem facilitar a rotina doméstica com entrega gratuita. As opções variam desde modelos mais acessíveis até aqueles com alta tecnologia, garantindo praticidade e eficiência na lavagem e secagem das roupas.

Com tantas ofertas disponíveis, escolher a lava e seca ideal é uma oportunidade de economizar e modernizar a lavanderia. Confira opções:

Entre as ofertas mais atraentes, destaca-se a lava e seca Philco de 10Kg , disponível por R$2.849. Esse modelo oferece capacidade de 10kg para lavagem e 7kg para secagem, equipado com o motor Invertplus - que proporciona economia de energia e operação silenciosa. Com a tecnologia Optimuwash, as roupas recebem uma limpeza eficiente sem sofrer danos, e os 16 programas de operação permitem ajustar a lavagem conforme o tipo de tecido e nível de sujeira. O recurso Power Off Memory garante ainda a retomada do ciclo em caso de queda de energia, enquanto a função Reload permite adicionar peças mesmo após o início do ciclo.

Outra opção de destaque é a lava e seca Midea de 10,5Kg , em oferta por R$3.599. Esse modelo se destaca pela tecnologia HealthGuard, que promove limpeza e esterilização profundas. A conectividade via aplicativo e comando de voz permite controlar a máquina remotamente, tornando o processo de lavar roupas ainda mais conveniente. Já o motor Inverter Quattro garante eficiência energética e operação silenciosa, enquanto os 14 programas e 9 funções - incluindo a função Turbo - aceleram os ciclos em até 40%, otimizando o tempo.

Para quem busca maior capacidade, porém, a lava e seca LG de 11Kg , oferecida por R$3.799, é uma excelente escolha. Com a função Vapour Care, que reduz rugas em até 30% e elimina 99,9% dos germes e alérgenos, esse modelo garante roupas mais limpas e seguras. Os programas especiais para seda e lã ajudam a manter a qualidade das roupas delicadas, sendo certificada pela "The Woolmark Company".

Já a lava e seca Samsung de 11Kg , disponível por R$4.209,47 - com um cupom de 25% OFF na finalização da compra - combina tecnologia avançada e praticidade. Com 12 programas de lavagem, função 3 em 1 que lava, seca e esteriliza a seco, e um motor digital inverter com 10 anos de garantia, essa máquina é ideal para quem busca eficiência e economia. Também oferece ciclos rápidos, lavando e secando em apenas 59 minutos, e pode ser controlada digitalmente.