Publicado 23/06/2024 11:00

Echo Show 15 , o maior smart display da linha Alexa da Amazon, tem sido cada vez mais promovido como uma verdadeira central de controle para a casa moderna. E com apenas alguns dias de uso intenso, a experiência do aparelho se mostra rica em funcionalidades e facilidades por parte de seus usuários, confirmando boa parte das promessas da empresa.

Alexa oferece uma plataforma robusta para organização familiar e entretenimento. A interface, bastante intuitiva, permite o fácil acesso aos principais serviços de streaming, como Netflix, YouTube, Prime Video, Globoplay, Disney+ e Star+. Assistir a notícias ao vivo e eventos esportivos também é uma funcionalidade bem-vinda, apesar de algumas taxas de assinatura se aplicarem para certos conteúdos. Equipado com uma tela Full HD de 15,6 polegadas e integrando a experiência Fire TV, o Echo Show 15 comoferece uma plataforma robusta para organização familiar e entretenimento. A interface, bastante intuitiva, permite o fácil acesso aos principais serviços de streaming, como Netflix, YouTube, Prime Video, Globoplay, Disney+ e Star+. Assistir a notícias ao vivo e eventos esportivos também é uma funcionalidade bem-vinda, apesar de algumas taxas de assinatura se aplicarem para certos conteúdos.

E o controle remoto com Alexa por voz, por sua vez, complementa essa experiência Fire TV , possibilitando a navegação sem estar fisicamente próximo ao dispositivo. Já a integração com Alexa se destaca pela praticidade e versatilidade. Widgets personalizáveis mantêm a família organizada, exibindo calendários compartilhados, listas de tarefas e lembretes de maneira rápida e eficiente.

Outra característica notável desse smart display gigante é a função picture-in-picture, que permite monitorar câmeras compatíveis enquanto se assiste a vídeos. Isso traz uma camada adicional de segurança e conveniência, tornando mais fácil gerenciar múltiplas atividades simultaneamente. A personalização é outro ponto forte, com perfis individuais para membros da família, que usam reconhecimento facial e de voz para acessar informações específicas - como compromissos e músicas recentes.

Já a câmera integrada do Echo Show 15 possibilita monitoramento remoto do próprio ambiente, a partir de um smartphone, proporcionando tranquilidade adicional aos usuários. A Amazon reforça, entretanto, o compromisso com a privacidade ao incluir opções para desativar o microfone e cobrir a câmera quando necessário.