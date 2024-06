Escorredor de louça Tramontina em aço e polipropileno - Reprodução / Amazon

Escorredor de louça Tramontina em aço e polipropilenoReprodução / Amazon

Publicado 28/06/2024 16:00

A Amazon está oferecendo uma série de promoções imperdíveis em produtos da Tramontina, uma das marcas mais renomadas no Brasil. E apenas pelas próximas horas, os consumidores terão a chance de adquirir itens de alta qualidade por preços reduzidos - além da possibilidade de aproveitar a entrega rápida e gratuita. Essas ofertas são ideais para quem deseja equipar a cozinha com utensílios duráveis e de design sofisticado.

Tramontina é perfeito para encantar amigos e familiares, oferecendo um acabamento impecável que adiciona um toque especial à mesa. As peças, feitas totalmente de aço inox, são resistentes, duráveis e fáceis de limpar, podendo ser lavadas na máquina de lavar louças. É uma escolha que combina praticidade e elegância. Entre as promoções, destaca-se o faqueiro em aço inox Búzios com 24 peças , disponível por apenas R$75,41. Esse conjuntoé perfeito para encantar amigos e familiares, oferecendo um acabamento impecável que adiciona um toque especial à mesa. As peças, feitas totalmente de aço inox, são resistentes, duráveis e fáceis de limpar, podendo ser lavadas na máquina de lavar louças. É uma escolha que combina praticidade e elegância.

Outro item indispensável para uma cozinha bem equipada é o jogo de panelas Tramontina Turim com 10 peças , por R$378,69. Feito de alumínio com revestimento antiaderente Starflon Max, esse conjunto é ideal para preparar qualquer receita com qualidade. A cor vermelha vibrante e o acabamento externo tornam essas panelas uma adição charmosa a qualquer decoração, além de garantirem um cozimento rápido e uniforme dos alimentos.

Para quem busca ainda mais eficiência e segurança na cozinha, a panela de pressão Tramontina Vancouver de 4,5L é outra excelente opção, saindo por R$201,17 - com 25% OFF e mais R$20 de desconto ao finalizar a compra pelo App da Amazon. Produzida em alumínio com revestimento antiaderente, essa panela possui alças e cabos antitérmicos, além de três válvulas de segurança, proporcionando tranquilidade no uso diário.

Também em oferta está o bule térmico Tramontina , por R$48,31. Com design minimalista e ampola de vidro, ele mantém a temperatura ideal de bebidas quentes e frias por mais tempo. É um item prático, fácil de manusear e limpar, sendo uma ótima adição à cozinha para quem aprecia um bom café ou chá a qualquer hora do dia.

E o escorredor de louças em aço Tramontina , por R$218, completa essa seleção de ofertas. Com capacidade para acomodar 10 pratos, copos e talheres, ele possui pés de silicone que evitam deslizamentos e protegem as superfícies. Seu design compacto e funcional facilita o escoamento da água, mantendo a cozinha organizada e sem acúmulo de umidade.