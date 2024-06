Linha 'Ela É Carioca' da Lola Cosmetics - Reprodução / Amazon

Publicado 29/06/2024 09:00

A linha "Ela É Carioca" da Lola Cosmetics está em promoção, oferecendo uma oportunidade única para quem quer aproveitar os dias de sol no Rio de Janeiro com cabelos saudáveis e deslumbrantes. A seleção de produtos da Lola é ideal para quem busca cuidados capilares que protejam e revitalizem os fios, especialmente nas condições climáticas da cidade maravilhosa.

Lola, destaca-se o Entre as ofertas da, destaca-se o shampoo nutritivo de 500ml , agora por R$37,63. Esse shampoo revitalizante é perfeito para quem precisa harmonizar e equilibrar os cabelos, proporcionando fios saudáveis e brilhantes da raiz às pontas. Enriquecido com Cica Repair, Ceramidas e Mate do Rio, ele fortalece o cabelo enquanto cuida do couro cabeludo, sendo adequado para uso diário e excelente para cabelos naturais e coloridos. Além disso, protege os fios dos danos climáticos e do suor após exercícios físicos.

Outro produto em destaque é o condicionador nutritivo Ela É Carioca de 500ml , disponível por R$35,34. Esse condicionador possui ação profunda na fibra capilar, garantindo cabelos nutridos e bonitos.

Para quem precisa de uma reparação intensa, porém, a proteína Ela É Carioca de 500ml está em oferta por R$52,68. Esse complexo proteico atua na reposição de proteínas do córtex do cabelo, reconstruindo fios quebradiços e danificados. Testado cientificamente, é três vezes mais eficaz na prevenção de pontas duplas em comparação a produtos com silicone.

Já a máscara hidronutritiva de 450g , por R$43,90, completa essa linha de cuidados intensivos. Tendo uma textura cremosa e também com ingredientes nutritivos como Ceramidas, Manteiga de Tucumã, Bisabolol, Cica Repair e Mate do Rio, essa máscara deixa o cabelo instantaneamente sedoso e fortificado, reduzindo visivelmente as pontas duplas.