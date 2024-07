Smart TV LG de 50 polegadas com sistema ThinQ AI - Reprodução / Amazon

Publicado 07/07/2024 11:00

A Amazon está oferecendo uma super oferta para quem busca uma nova TV para a sala. A smart TV LG de 50 polegadas está com um desconto de R$500 apenas pelas próximas horas, tornando-se uma excelente oportunidade para quem deseja qualidade e inovação a um preço mais acessível. E esse modelo é equipado com a tecnologia ThinQ AI, compatível com Google Assistente, AirPlay e Alexa, oferecendo uma experiência completa de conectividade e controle por voz.