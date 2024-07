Jogo de cama Realce Premium Linnar - Reprodução / Amazon

Publicado 05/07/2024 16:00

Nada como renovar o ambiente e garantir noites de sono mais tranquilas e confortáveis. Entre lençóis macios, fronhas aconchegantes e estampas modernas, os jogos de cama transformam o quarto em um verdadeiro refúgio de descanso. Combinando design e funcionalidade, várias ofertas estão disponíveis neste momento para quem deseja aliar beleza e conforto na hora de dormir.

jogo de cama casal Percal 400 fios , por exemplo, está com 26% de desconto , saindo por R$109,90. Esse conjunto oferece um toque extremamente macio e confortável, além de ser confeccionado em tecido com tratamento antiácaro - garantindo uma noite de sono livre de incômodos. A praticidade é outro ponto forte, tendo um lençol ajustável que possui elástico em toda a volta, ideal para colchões de até 30cm de altura - e ainda a vantagem de não encolher e não precisar passar.

Outro destaque é o jogo de cama queen Sultan com 4 peças , oferecido por R$158,75 e com 22% de desconto. Composto por 140 fios, esse jogo de cama mistura algodão e poliéster, proporcionando conforto e maciez. As cores vibrantes e estampas modernas deste conjunto conferem um toque alegre e contemporâneo ao ambiente. Já a tecnologia do tecido calandrado aumenta a durabilidade do produto, tornando-o uma excelente opção para quem busca um investimento de qualidade e acessível. Inclui um lençol de cima, um lençol de baixo com elástico e duas fronhas, perfeito para colchões com até 40cm de altura.

Para quem prefere um toque de modernidade e cores vibrantes, porém, o jogo de lençol de casal 140 fios Realce Premium Linnar está com 18% de desconto , por R$125,90. Esse jogo de cama não só garante noites de sono mais tranquilas e confortáveis, mas também adiciona um toque de estilo ao quarto. O conjunto inclui duas fronhas, um lençol com elástico e um lençol de cima, todos em tecido calandrado com 50% algodão e 50% poliéster - o que proporciona maciez e resistência.

Além dessas opções, a coleção Crystal da Teka oferece um jogo de cama 100% algodão em oferta por R$179,91 , com 10% de desconto. Esse jogo de cama traz um toque de delicadeza com desenhos surpreendentes e um tecido de 120 fios, proporcionando aconchego ideal para as noites de sono. Com fronhas de gaveta de 20cm e lençol com elástico para colchões de até 30cm de altura, o conjunto é perfeito para quem valoriza a suavidade e a qualidade do algodão.