Cafeteira Nespresso CitiZ Platinium - Reprodução / Amazon

Cafeteira Nespresso CitiZ Platinium Reprodução / Amazon

Publicado 04/07/2024 16:00

Nesta quinta-feira (4), a Amazon está oferecendo uma promoção imperdível para os amantes de café: a cafeteira premium Nespresso CitiZ Platinium está com 48% de desconto . Inspirada na arquitetura urbana, a CitiZ combina um toque elegante retro-moderno, transformando-se em um objeto de admiração na cozinha ou no escritório. A oferta, porém, é válida apenas pelas próximas horas, oferecendo uma oportunidade única para adquirir o modelo sofisticado na cor alumínio titan.

E aNespresso CitiZ é muito prática e fácil de usar, equipada com apenas dois botões para preparar as medidas de café Espresso Lungo . Possui uma bandeja retrátil, permitindo o preparo de receitas com copos mais altos, como o Latte Macchiato . Feita para se adequar a qualquer estilo de vida urbano, a máquina ainda conta com um sistema de aquecimento rápido, função de economia de energia e desligamento automático após um período sem uso.