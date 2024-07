Conjunto com 15 canetas marca texto Faber-Castell - Reprodução / Amazon

Conjunto com 15 canetas marca texto Faber-CastellReprodução / Amazon

Publicado 12/07/2024 16:00

Com a volta às aulas se aproximando, já é hora de garantir que as crianças e adolescentes tenham os melhores materiais para o segundo semestre do ano letivo. E nesta sexta-feira (12), a Amazon preparou uma série de promoções incríveis em produtos Faber-Castell, trazendo economia e qualidade para o dia a dia escolar. Com entrega rápida e descontos que fazem a diferença, é o momento perfeito para renovar o estojo e o material de toda a família.

Faber-Castell que se destacam, a " Entre as ofertasque se destacam, a " fine pen Classic Black " está com 18% de desconto, saindo por apenas R$6,80. Essa caneta, com seu formato triangular ergonômico, oferece conforto durante a escrita e uma ponta ultrafina de 0.4mm que proporciona um traço preciso e suave.

Já para quem gosta de cores, o " conjunto com 48 canetas coloridas " está disponível com 17% de desconto, por R$139,26. Essa edição limitada vem em uma nova embalagem presenteável, ideal para escrever e desenhar com suas 48 cores vibrantes e a ponta ultrafina de 0.4mm.

Se a preferência, porém, for por lápis de cor, o " conjunto com 24 ecolápis de cor " está com 14% de desconto, saindo por R$51. Esse conjunto oferece a tecnologia exclusiva de mina supermacia da Faber-Castell, que garante conforto ao pintar cores vivas, além da excelente cobertura sobre papéis claros e escuros. Os lápis ainda são ecológicos, produzidos com madeira 100% reflorestada e certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), sendo vendido em uma embalagem reutilizável e reciclável.

O " apontador com depósito minibox ", por sua vez, está disponível por R$7. Esse apontador possui uma tampa flip-top que impede a saída de sujeira, sendo uma escolha prática e higiênica para o cotidiano escolar.

Outro item que promete fazer sucesso é o " conjunto com 15 canetas marca texto ", em oferta por R$59,70. Esse estojo Grifpen contém 15 cores diferentes para destacar, grifar e personalizar anotações, com dois tamanhos de traços e um corpo ergonômico que proporciona conforto ao usar. E as tintas dessas canetas não passam para o outro lado da folha, garantindo uma experiência de uso ainda mais satisfatória.