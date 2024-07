Casacos estão em oferta de inverno na Amazon - Reprodução / Freepik

Casacos estão em oferta de inverno na AmazonReprodução / Freepik

Publicado 10/07/2024 16:00

As temperaturas caíram um pouco no Rio de Janeiro e logo o guarda-roupa com roupas de inverno volta a ser essencial. E neste ano, a Amazon está oferecendo diversas marcas de casacos e jaquetas com descontos imperdíveis, além de entregas rápidas e garantidas. É o momento ideal para renovar as peças e se proteger do frio com estilo e conforto.

inverno. A " jaqueta corta vento Márcio May ", por exemplo, é uma das opções mais vendidas na gigante do varejo online, disponível por R$146,49. Fabricada em poliéster resistente à água, não só protege do vento e do frio, mas também conta com dois zíperes laterais que permitem ajustar o tamanho ou ventilar. Indicada para temperaturas de 8º a 15º, possui um zíper semiautomático que facilita a abertura e um design anatômico com a parte traseira mais alongada. Detalhes refletivos ainda aumentam a segurança ao usá-la nas noites de

Outra oferta interessante é a da " jaqueta French Tricot Speedo ", disponível por R$199,61. Com capuz interno colorido, stopper elástico colorido, zíperes, bolso com ponteira e vislon colorido, essa peça alia funcionalidade e estilo. O punho e o logo lateral Speedo completam o visual moderno.

Já a " jaqueta branca Refactor ", por apenas R$112,08, é uma opção acessível e eficiente. Feita 100% de poliéster, oferece proteção e conforto, ideal para o dia a dia no inverno.

Para quem busca um casaco mais esportivo, porém, o " casaco Tape Sports Fila " está com 22% de desconto, saindo por R$138,90. Confeccionado em malha mista de poliéster e elastano, possui gola em ribana, acabamento em elástico nos punhos e na barra, além de um design moderno com recortes frontais e pala nas costas. As mangas contam com uma tape personalizada e uma etiqueta emborrachada da Fila na frente, enquanto o aplique F-box nas costas adiciona um toque de estilo.

Por fim, o " casaco Block Letter Fila " está em oferta por R$190,78, sendo perfeito para quem gosta de um look mais arrojado. Esse casaco cropped é feito em malha plush de poliéster e elastano, com recortes em poliéster e algodão. Apresenta modelagem oversized, mangas longas, gola alta e abertura frontal com meio zíper personalizado. Os recortes contrastantes nos ombros e nas cavas, além do maxi logo Fila bordado na manga esquerda - o que confere um visual único e moderno.