Vinho branco Pêra-Manca - Reprodução / Amazon

Vinho branco Pêra-MancaReprodução / Amazon

Publicado 11/07/2024 16:00

Recentemente, um jantar comum acabou se tornando um pesadelo financeiro para quatro amigos em Salvador. Após uma noite agradável de comida e diversão em um restaurante, o grupo levou um susto ao receber a conta de R$4.512,09. O motivo inusitado desse valor exorbitante? Eles acreditavam estar degustando um vinho de R$165, mas, na verdade, estavam saboreando o prestigiado Pêra-Manca , um rótulo português que custou R$1.650 por garrafa no estabelecimento.

Os amigos, sem saber do equívoco, ainda chegaram a consumir duas garrafas da bebida de luxo. E a surpresa ao ver o preço final logo foi compartilhada no TikTok, onde a situação rapidamente se tornou viral, acumulando mais de meio milhão de curtidas até esta quinta-feira (11).

O segredo para o alto valor do Pêra-Manca , por sua vez, está na produção meticulosa e exclusiva. Fabricado pela adega Cartuxa, em Portugal, o Pêra-Manca branco é feito com uvas das castas Antão Vaz e Arinto. Essas uvas são selecionadas de vinhedos antigos, cuja produção é limitada - o que contribui para o sabor refinado e a exclusividade do vinho. Esse processo cuidadoso de produção e a raridade do produto são os principais fatores que justificam seu preço elevado.

Mas com a viralização da história no TikTok, a curiosidade e o interesse pelo Pêra-Manca disparou entre os mais diferentes perfis de consumidores. Segundo dados do Google Trends, as buscas pelo termo “pera manca” aumentaram em 100% somente nessa quarta-feira (10).