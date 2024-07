Família reunida para o churrasco - Reprodução / Freepik

Publicado 14/07/2024 09:00

Muito mais do que escolher boas carnes e acender a churrasqueira. Preparar um churrasco perfeito é uma arte que envolve atenção aos detalhes, desde a preparação até o momento de servir.

Antes de mais nada, é essencial selecionar carnes de qualidade para qualquer churrasco tradicional, como picanha, maminha, costela e linguiça. Ter uma boa variedade de acompanhamentos, como pão de alho, vinagrete e farofa, enriquece ainda mais a experiência e costuma agradar aqueles que serão servidos.

Fato é, entretanto, que no coração de qualquer churrasco a carne reina suprema. Mas, sem os utensílios apropriados, até mesmo o corte mais suculento pode se tornar um desafio para os churrasqueiros mais experientes.

Por isso, a churrasqueira elétrica Cadence Grill pode ser uma aliada indispensável. Com 56% de desconto , saindo por apenas R$151,75 na Amazon, é ideal para espaços reduzidos, sendo portátil e se adequando a apartamentos, piqueniques e acampamentos. Com termostato contínuo, oferece temperaturas que variam de 50ºC a 250ºC, permitindo assar e grelhar carnes, legumes e hambúrgueres de forma rápida e prática. Seu design inclui alças laterais para transporte, uma bandeja coletora de gordura e um ajuste de altura na grelha, tornando o uso fácil desde o primeiro churrasco.

Mas para os churrasqueiros que preferem o bom e velho carvão, saber controlar a brasa torna-se essencial para o acerto do ponto da carne. E o espalha brasa em inox Issi Grill, com 48% de desconto por R$25,90, é uma ferramenta essencial para manusear o carvão de maneira uniforme, garantindo que o calor se distribua de forma eficaz. Feito de aço inox 430 com cabo de madeira revestido em alumínio, o utensílio proporciona segurança e conforto térmico, permitindo ajustar a brasa sem riscos de queimadura.

Atenção na hora do corte

Para cortar e servir a carne com precisão, ter um jogo de churrasco tradicional como o Tramontina, disponível com 11% de desconto por R$78, é indispensável. Composto por uma faca de oito polegadas, um garfo e um pegado - , todos com lâminas de aço inox e cabos de madeira natural - o conjunto une praticidade e sofisticação. A faca possui ainda um fio durável devido ao tratamento térmico, enquanto o garfo e o pegador são resistentes e garantem um manuseio seguro e eficiente.

Outro item que não pode faltar na hora do corte é uma boa tábua. O modelo inteligente para carnes vem fazendo sucesso, estando neste momento em oferta por R$76,50. Oferece uma superfície robusta e funcional, com medidas de 45cm de comprimento, 27cm de largura e 7cm de altura e companha uma bandeja com puxador e uma cumbuca de alumínio - facilitando a organização e o serviço das carnes.

Temperos

Para temperar as carnes com um toque especial, o kit com sal para churrasco por R$88,65 é uma ótima pedida. Vem com três unidades nos sabores chimichurri, alho e ervas, e smoked BBQ, adicionando uma variedade de sabores e aromas que elevam qualquer churrasco.