Airfryer Grand Family Wap

Publicado 16/07/2024 15:00

O Prime Day começou nesta terça-feira (16) e já traz uma série de descontos imperdíveis em milhares de produtos, com destaque para os eletroportáteis. O evento, que vai até domingo (21), oferece oportunidades únicas de compra, e O Dia Mais já selecionou as ofertas mais expressivas para ajudar o consumidor a economizar.

eletroportáteis em promoção, a Entre osem promoção, a cafeteira Temp Britânia chama a atenção, com 40% de desconto - agora por R$129,90. Esse modelo combina sabor e praticidade, ideal para os amantes de café. Com capacidade para 15 cafezinhos, jarra de aço resistente e sistema corta-pingo, permite a retirada da jarra sem sujeira. Acompanha uma colher dosadora e possui filtro permanente, dispensando o uso de filtro de papel.

Outra oferta de destaque é o liquidificador Turbo Power Mondial , com 50% de desconto , saindo por R$79,90. Possui design moderno, sendo prático para o dia a dia. Com capacidade total de 2,2 litros, 550W de potência e filtro em inox, é perfeito para coar sucos e molhos. Suas lâminas em inox, sistema de encaixe rápido, três velocidades e função autolimpeza garantem agilidade e eficiência no preparo de diversas receitas.

Para quem precisa de eficiência na limpeza, porém, o aspirador de pó Turbo Cycle Mondial está com 53% de desconto , sendo vendido por R$134,90. Com potência de 1100W e função 2 em 1, pode ser utilizado como aspirador portátil ou vertical. O sistema de dupla filtragem é removível e lavável, facilitando a limpeza e sendo mais ecológico. Possui ainda um coletor de pó translúcido com capacidade de 1,3 litros e cabo elétrico de 4 metros.

Já a airfryer Grand Family Wap , com capacidade de 5,2 litros, está com 55% de desconto , custando R$284,90. Essa fritadeira é uma aliada para preparar refeições saudáveis e deliciosas. Com cesto e grelha removíveis, oferece versatilidade no preparo dos alimentos. A tecnologia de circulação de ar em 360° proporciona um cozimento uniforme, e o duplo antiaderente GrayStone facilita a limpeza. Com timer de 60 minutos e ajuste de temperatura de 80°C a 200°C, aquece rapidamente e prepara alimentos sem óleo.

Para os entusiastas de churrasco, porém, a churrasqueira elétrica Grill Menu Cadence está com 68% de desconto , custando R$109,90. Perfeita para pequenos espaços, é ideal para acampamentos e piqueniques. Com potência de até 2000W, termostato contínuo e bandeja coletora de gordura, assa e grelha carnes, legumes e hambúrgueres de maneira rápida e prática.