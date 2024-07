Produtos Pet para cães e gatos estão em promoção no Prime Day - Reprodução / Freepik

Produtos Pet para cães e gatos estão em promoção no Prime DayReprodução / Freepik

Publicado 18/07/2024 16:14

Com o Prime Day em ação, uma das maiores campanhas de promoções do ano, donos de pets também têm a oportunidade de adquirir produtos essenciais para seus animais de estimação com grandes descontos. Isso porque o evento, promovido pela Amazon, oferece descontos significativos em uma ampla gama de itens, desde ração e medicamentos até brinquedos e acessórios.

Este é o momento ideal para cuidar bem do seu cão ou gato, garantindo saúde, bem-estar e diversão com economia no Prime Day. Confira abaixo uma seleção com as melhores ofertas desta quinta-feira (18):

Para quem tem cães, as ofertas são variadas e imperdíveis. A caixa com 3 tabletes de NexGard , por exemplo, está com 42% de desconto no Prime Day , saindo por R$174,90. Esse tablete mastigável é reconhecido pela sua eficácia contra pulgas e carrapatos, sendo indicado para cães de 10,1kg a 25kg. Com início de ação rápido, atinge 100% de eficácia em apenas 8 horas para pulgas, além de ser saboroso - facilitando a administração.

Manter a casa limpa também fica mais fácil com o tapete higiênico Mega Seco , com 35% de desconto , por R$49,69. Esse tapete absorve rapidamente e evita vazamentos, sendo ideal para cães de médio e grande porte. Com 30 unidades de 65x60cm, garante higiene e conforto, além de conter um atrativo natural que ajuda no adestramento.

Para a diversão dos cães, o brinquedo macaco mordedor de pelúcia está com 29% de desconto , por R$31,25. Com apito interno, ele estimula a brincadeira e ajuda a aliviar o estresse do seu pet. Já as bolas Chew King , com 58% de desconto, saem por R$73,04 e são feitas de borracha natural e corda de algodão resistente - perfeitas para jogos vigorosos e duradouros.

Mas a alimentação dos cães também está garantida com grandes descontos. A ração Pedigree Nutrição Essencial sabor carne com 10Kg está por R$89,90 , com 33% de desconto. É 100% completa e balanceada, sem corantes artificiais, rica em proteínas e cálcio, ideal para a saúde dos cães adultos. Para cães de raças pequenas, a ração Baw Waw , com 30% de desconto, sai por R$69,99. Formulada com ingredientes de alta qualidade e baixa em sódio, é perfeita para facilitar a mastigação e promover maior vitalidade.

Tudo para o seu gato

Os gatos também não ficam de fora das ofertas do Prime Day. O pacote com 12 sachês de ração úmida Whiskas com sabor frango ao molho está com 29% de desconto , por R$27,90. Essa ração é completa, feita com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais, ajudando a manter a saúde do trato urinário dos felinos.

Já a ração para gatos filhotes Purina Friskies com sabor de frango e leite com 10,1Kg , com 25% de desconto, sai por R$135,86. Completa e balanceada, sem conservantes artificiais, é ideal para o desenvolvimento saudável dos gatinhos, contendo cálcio, vitamina ‘A’ e taurina.

E manter a caixa de areia sempre limpa e sem odores também é possível com a areia higiênica Pipicat Ultra Dry com 4Kg , por R$33,24 e com 25% de desconto. Essa areia oferece absorção rápida e bloqueio de odores, garantindo um ambiente confortável para os gatos.

Por fim, o brinquedo arranhador com poste Luppet , com 25% de desconto, está por R$46,31. Feito de madeira reaproveitada e sisal, é perfeito para afiar as garras dos felinos, protegendo os móveis e proporcionando diversão.