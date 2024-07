Apple iPhone 15 - Reprodução / iStock

Publicado 16/07/2024 18:00

Nesta terça-feira, o Prime Day traz descontos exclusivos e imperdíveis para membros Prime da Amazon . E se você está em busca de produtos de alta qualidade para sua cozinha ou de tecnologia de ponta, essa é a oportunidade ideal.

Confira as principais ofertas com até 68% de desconto e aproveite as vantagens de ser um membro Prime, que inclui acesso ao Prime Video e frete grátis - mesmo após o Prime Day.

Eletroportáteis para a cozinha

airfryer Mondial aparece neste momento no topo da lista de ofertas com um desconto de 56% , saindo por R$399,90. Possui um cesto de 5 litros, sendo perfeita para preparar refeições saudáveis para toda a família. A tecnologia de circulação de ar quente, por sua vez, permite cozinhar alimentos sem óleo, e o design compacto ocupa pouco espaço na bancada. O cesto antiaderente facilita ainda a limpeza.

Já o modelo de airfryer Premium de 12L EOS está com 38% de desconto , por R$399. Com funções de fritadeira, forno e desidratador, o modelo possui painel digital touch com nove funções pré-programadas. A tecnologia twist fry garante também uma fritura uniforme sem óleo - e a porta removível facilita a limpeza.

churrasqueira elétrica Grill Menu Cadence com 68% de desconto , por sua vez, está saindo por apenas R$109,90. Compacta e portátil, é ideal para churrascos em espaços pequenos ou ao ar livre. Com 2000W (220V) e 1800W (127V), grelha carnes, legumes e hambúrgueres rapidamente. O termostato ajustável e as alças laterais proporcionam praticidade, enquanto a bandeja coletora de gordura facilita a limpeza.

Tecnologia

Neste Prime Day, o Echo Pop com Alexa está com 37% de desconto , saindo por R$219. Esse smart speaker compacto oferece som de qualidade, sendo perfeito para quartos e espaços pequenos. Com Alexa integrada, dá para controlar a música por voz, conectar dispositivos inteligentes e realizar diversas tarefas - como definir timers e consultar a previsão do tempo.

iPhone 15 (128 GB) na cor verde com 37% de desconto está saindo por R$4.599. A Dynamic Island permite visualizar alertas e atividades ao vivo enquanto realiza outras tarefas. O design em vidro resistente e alumínio é durável contra respingos, água e poeira. A câmera grande-angular de 48Mp captura fotos detalhadas, e o chip A16 Bionic oferece eficiência e durabilidade da bateria.

E o Samsung Galaxy Book2 360 está com 54% de desconto , por R$3.599. Equipado com Intel Core i5, 8GB de RAM, 256GB de SSD e uma tela Full HD AMOLED de 13.3 polegadas, o computador combina desempenho e portabilidade. Pesando apenas 1,16Kg, é ideal para trabalho em qualquer lugar.

fone de ouvido bluetooth 5.2 - com 53% de desconto - está saindo por R$179,90. Com cancelamento de ruído ENC, oferece chamadas de vídeo e áudio claras. E o chip Bluetooth 5.2 otimiza o gasto de bateria, permitindo até 28 horas de uso com a case carregada. O design compacto e leve proporciona mais conforto durante o uso prolongado, e a proteção IPX5 garante resistência a líquidos.

headset gamer Logitech G332 , porém, está com 38% de desconto , por R$279. Possui drivers de 50mm que produzem som completo e expansivo, proporcionando uma experiência de jogo imersiva. O microfone de 6mm garante comunicação clara com os companheiros de equipe, e o design flip-to-mute permite silenciar o microfone facilmente. Compatível com várias plataformas, é uma escolha versátil para qualquer jogador.

Já o mouse gamer Stream ELG - com 58% de desconto - está por R$41,80. Com tecnologia hyperesponse e iluminação em sete cores, oferece uma resposta rápida e precisa. O sensor óptico ajustável de 800dpi a 2400dpi é ideal para diferentes estilos de jogo. O design ergonômico é confortável para uso prolongado, e o cabo revestido por malha de nylon garante durabilidade.

Para o Aumigo

Quem tem um “Aumigo” sabe como a rotina de limpeza pode ser difícil, especialmente quando não se tem muito tempo para passear com o anima para que ele faça suas necessidades. E para manter a casa limpa, o tapete higiênico Mega Seco com 30 unidades está por R$49,69 - com 35% de desconto. Ideal para cachorros de médio e grande porte, possui gel de secagem ultrarrápida e barreiras anti-vazamento. Os adesivos anti-bagunça ainda colam com resistência e descolam facilmente, sem marcar o piso.

E para uma maior proteção, o NexGard Spectra antipulgas e carrapatos está com 34% de desconto , por R$71,52. Esse tablete mastigável oferece proteção mensal contra sarna, pulgas, carrapatos e vermes. Seguro para todas as raças de cães, é indicado para cães a partir de 8 semanas de vida e 2kg.