Utensílios de cozinha estão em promoção no Prime Day AmazonReprodução / Amazon

Publicado 17/07/2024 16:20

O Prime Day 2024 chegou trazendo entre as ofertas uma seleção imperdível de artigos de cozinha com descontos que chegam até 57%. Essa é a oportunidade perfeita para renovar os utensílios e garantir produtos de alta qualidade com entrega rápida e gratuita. Confira abaixo:

Prime Day, a Durante o, a caneca térmica de cerveja Stanley está com 46% de desconto , saindo por R$119,90. Conhecida por sua resistência e durabilidade, essa caneca mantém a bebida gelada por até 5 horas sem gelo, tornando-se indispensável para quem gosta de aproveitar bebidas frias, como uma cerveja, por exemplo. Seu design robusto e confortável também a torna uma escolha clássica e funcional, prometendo não decepcionar em momentos mais leves e agradáveis.

Outro destaque é o faqueiro Leme Tramontina , com 30% de desconto, disponível por R$38. Com lâminas de aço inox e cabos de polipropileno preto, esse conjunto de 20 peças oferece resistência e durabilidade, além de um manuseio seguro e confortável graças ao seu design anatômico. É a escolha ideal para deixar as refeições mais práticas e elegantes.

Para aqueles que procuram um conjunto completo somente de facas, porém, o jogo de facas Plenus Tramontina com 6 peças e cepo é uma excelente opção, com 19% de desconto, custando R$73. Também com lâminas de aço inox e cabos de polipropileno preto, esse conjunto é resistente, fácil de manusear e pode ser lavado na máquina de lavar louças. Versátil e moderno, é perfeito para preparações desde as mais simples até as mais elaboradas.

Já a garrafa térmica Wolff com cabo de madeira também está em oferta, com 26% de desconto, saindo por R$59,19. Com um design contemporâneo e capacidade de 1 litro, essa garrafa oferece alto isolamento térmico, ideal para servir café, chá ou sucos gelados com estilo e praticidade. Seu cabo de madeira proporciona conforto e segurança no manuseio, além de um toque sofisticado à mesa.

E o conjunto Mor com moedor e saleiro em bamboo , por sua vez, está com 48% de desconto, por R$33,20. Ecologicamente correto e decorativo, é perfeito para presentear amigos que gostam de cozinhar. Com acabamentos em aço e polipropileno, são acessórios elegantes que adicionam sabor especial aos alimentos.

Louças, potes e panelas

Para quem busca renovar a louça, o jogo de pratos Schmidt com 30 peças em porcelana está com 14% de desconto, por R$591,10. Com design sofisticado, é uma excelente opção para ocasiões especiais, garantindo elegância à mesa.

conjunto de panelas ColorStone Euro com 4 peças está com 51% de desconto , custando R$409,90. Com cinco camadas - incluindo uma antiaderente e uma antidesgaste - essas panelas garantem refeições saborosas e preparadas com eficiência. São fáceis de limpar e extremamente duráveis, prontas para o uso contínuo.

Os potes de vidro Euro , em conjunto de 3 peças, estão com 50% de desconto, por R$74,90. Com fechamento hermético, esses potes são ideais para armazenar alimentos de forma organizada, mantendo-os frescos e facilitando a preparação de pratos.

E o organizador de temperos Mimo Style com 16 peças está com 57% de desconto , saindo por R$89. Esse conjunto moderno e prático inclui potes com base giratória, facilitando a organização e o acesso aos condimentos. É fabricado em poliestireno e acrílico de alta qualidade, garantindo durabilidade e fácil manutenção.