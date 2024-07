Aspirador sem fio modelo Ergorapido 2 em 1 Electrolux - Reprodução / Amazon

Publicado 23/07/2024 16:00

A Amazon acaba de surpreender o mercado de aspiradores com uma oferta imperdível: o modelo de aspirador Electrolux sem fio Ergorapido 2 em 1 está com 43% de desconto . Essa é uma oportunidade única para adquirir um dos aparelhos mais versáteis e eficientes da marca, ideal para quem busca praticidade e desempenho na hora da limpeza.

aspirador que se destaca pela sua dualidade de uso. Isso porque ele pode ser utilizado tanto na função vertical quanto como aspirador de mão, oferecendo flexibilidade para a limpeza de diferentes superfícies. Com um reservatório de 460ml, garante um bom armazenamento de resíduos antes de precisar ser esvaziado, tornando a tarefa mais conveniente. E o Ergorapido é umque se destaca pela sua dualidade de uso. Isso porque ele pode ser utilizado tanto na função vertical quanto como aspirador de mão, oferecendo flexibilidade para a limpeza de diferentes superfícies. Com um reservatório de 460ml, garante um bom armazenamento de resíduos antes de precisar ser esvaziado, tornando a tarefa mais conveniente.

O aparelho também é equipado com uma bateria de lithium que proporciona até 21 minutos de uso contínuo fora do carregador. Esse tempo é suficiente para realizar uma limpeza completa em ambientes do lar. E o indicador LED, uma característica moderna do Ergorapido, avisa quando a bateria está carregando ou quando está totalmente carregada - garantindo que o usuário tenha sempre o controle do estado do aparelho.