Novo Echo Spot com Alexa - Reprodução / Amazon

Publicado 20/07/2024 09:00

As assistentes virtuais já são parte essencial do cotidiano de muitas pessoas, facilitando tarefas e tornando as casas mais inteligentes. E no Prime Day da Amazon, dispositivos como os da linha Echo com Alexa, Kindle e Fire TV estão com os menores preços já vistos, mas por tempo limitado.

Alexa, agora com 22% de desconto, é um exemplo de como a tecnologia pode ser integrada ao dia a dia. Com preço reduzido para R$449, esse despertador inteligente possui um som vibrante e a capacidade de exibir a hora, a previsão do tempo e os nomes das músicas. Ainda permite o controle de dispositivos inteligentes pela casa, criando rotinas personalizáveis que podem incluir desde o ajuste gradual das luzes até o controle do ar-condicionado. novo Echo Spot com, agora com 22% de desconto, é um exemplo de como a tecnologia pode ser integrada ao dia a dia. Com preço reduzido para R$449, esse despertador inteligente possui um som vibrante e a capacidade de exibir a hora, a previsão do tempo e os nomes das músicas. Ainda permite o controle de dispositivos inteligentes pela casa, criando rotinas personalizáveis que podem incluir desde o ajuste gradual das luzes até o controle do ar-condicionado.

Outro dispositivo que se destaca durante o período de promoção é o Echo Dot com 30% de desconto , saindo por R$299. O aparelho oferece uma experiência sonora superior, com vocais nítidos e graves potentes, pondendo também reproduzir músicas e podcasts de serviços como Amazon Music e Spotify. A interação com a Alexa torna possível ajustar a iluminação, definir timers e obter informações rápidas apenas com comandos de voz.

E o Echo Pop , por sua vez, é um smart speaker compacto com Alexa, estando disponível com 37% de desconto , custando R$219. Ideal para espaços menores, ele combina design discreto com som de qualidade. O dispositivo permite o controle da música por voz e a gestão de outros dispositivos inteligentes.

Já o Echo Show 5 de 3ª geração , com desconto de 15%, agora por R$549, combina um display de 5,5 polegadas com som potente. Permite assistir a filmes e séries, ouvir músicas e podcasts, além de também controlar dispositivos de casa inteligente. A câmera integrada facilita chamadas por vídeo e monitoramento de casa, ampliando a conectividade entre os dispositivos domésticos.

Fire, Buds e Kindle

Para os amantes de entretenimento, o Fire TV Stick Lite está com um desconto de 27% , saindo por R$219. Esse dispositivo transforma qualquer TV com entrada HDMI em uma plataforma de streaming em Full HD, com acesso fácil a serviços como Prime Video, Netflix e YouTube. O novo controle remoto por voz com Alexa simplifica a busca e inicia a reprodução de conteúdo com rapidez e eficiência.

Os Echo Buds de 2ª geração , por sua vez, estão com 50% de desconto , por R$448. Esses fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo e som de alta qualidade são compactos, confortáveis e resistentes ao suor. Integrados com a Alexa, permitem controlar a reprodução de música, podcasts e até realizar chamadas com comandos de voz - oferecendo até 15 horas de uso com o estojo de recarga.

E o Kindle Oasis , com tela Paperwhite de 7 polegadas e 300ppi, também está em oferta, com 25% de desconto, saindo por R$R$1.012. Esse leitor digital, resistente à água, proporciona uma experiência de leitura semelhante ao papel, sem reflexo - mesmo sob luz solar intensa. Sua ergonomia e design leve facilitam longas sessões de leitura.