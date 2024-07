Smart TV Philco com sistema Roku - Reprodução / Philco

Publicado 21/07/2024 09:00

O evento anual de descontos da Amazon, o Prime Day, chega ao fim neste domingo (21), oferecendo uma última oportunidade para aproveitar promoções exclusivas em diversos produtos. Durante o Prime Day, consumidores estão tendo acesso a descontos significativos em itens populares de tecnologia, eletrônicos, casa e muito mais.

Prime Day é o " Uma das ofertas mais atrativas deste último dia deé o " Echo Pop com Alexa ", com 37% de desconto, agora por R$219. Esse smart speaker compacto proporciona um som de qualidade, ideal para quartos e espaços pequenos. Permite ainda o controle de música por voz, integração com dispositivos de casa inteligente e uma variedade de skills que facilitam o dia a dia, tudo ativado pela assistente virtual Alexa.

Outro destaque é o " Apple iPhone 15 (128 GB) na cor verde ", também com 37% de desconto, saindo por R$4.599. O novo modelo apresenta a Dynamic Island, que exibe alertas e atividades ao vivo, permitindo ao usuário não perder nenhuma informação enquanto realiza outras tarefas. O design elegante, resistência à poeira e água, além de uma câmera de 48Mp, tornam o iPhone 15 uma escolha robusta para os fãs da marca.

Para os gamers, porém, o " Nintendo Switch " está com 27% de desconto, disponível por R$1.599. Esse console híbrido oferece modos de jogo TV, semiportátil e portátil, adaptando-se às necessidades dos jogadores. Com uma variedade de opções multijogador e uma bateria que pode durar de 4 a 9 horas, o Nintendo Switch é uma opção versátil para quem gosta de jogar em diferentes ambientes.

E o " Fire TV Stick Lite " é outro produto em promoção, com 27% de desconto, agora por R$219. Com o aparelho, é possível fazer streaming em Full HD e acessar uma vasta gama de conteúdos de plataformas como Prime Video, Netflix e YouTube. O controle remoto por voz com Alexa facilita a busca e a reprodução de conteúdos, transformando qualquer TV em um centro de entretenimento inteligente.

Já para quem busca um novo laptop, o " Samsung Galaxy Book3 360 " está com 22% de desconto, por R$3.399. Equipado com Intel Core i5, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento SSD, esse notebook oferece desempenho sólido e uma tela Full HD AMOLED de 13,3 polegadas - ideal para produtividade e entretenimento.

A " smart TV Philco de 24 polegadas " também está em promoção, com 22% de desconto, por R$779. Esse modelo vem com som Dolby Digital, processador Quad Core para uma navegação rápida e opções de conectividade - como HDMI e HDMI Arc - permitindo uma experiência audiovisual imersiva.

Por fim, o " colchão queen Emma Original " está com 22% de desconto, por R$2.799. Conhecido por ser o colchão mais vendido mundialmente, o Emma Original oferece conforto ergonômico superior, bloqueio total de movimento e alinhamento ortopédico da coluna, garantindo noites de sono revigorantes.