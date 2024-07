Pote indo ao micro-ondas - Reprodução / Freepik

Publicado 25/07/2024 16:00

Plástico ou vidro: qual é o melhor pote para micro-ondas? Essa é uma dúvida comum na hora de escolher o recipiente ideal para aquecer alimentos. Ambos os materiais têm suas vantagens, mas a segurança e a saúde precisam ser fatores decisivos na escolha.

Os potes de vidro vêm ganhando cada vez mais popularidade entre os consumidores, principalmente pela resistência atrelada à segurança. Esse material não costuma liberar substâncias tóxicas quando aquecido no micro-ondas, ao contrário de alguns tipos de plástico.

Potes de vidro também não absorvem odores, cores ou sabores dos alimentos, mantendo-se sempre neutros. Outro ponto positivo é a transparência, que permite visualizar o conteúdo sem precisar abrir o recipiente, tornando o processo de aquecimento mais prático.

Os potes de vidro ainda são extremamente versáteis. Podem ser usados tanto no freezer quanto no micro-ondas, suportando grandes variações de temperatura sem risco de rachaduras. A linha Conserve It da Invicta, por exemplo, inclui potes herméticos com tampas de silicone removíveis, que garantem uma vedação perfeita e facilitam a limpeza. Com tamanhos variados, esses potes são ideais para organizar a geladeira e manter os alimentos sempre frescos.