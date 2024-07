Smart lâmpada Color RBG da marca Elgin - Reprodução / Amazon

Smart lâmpada Color RBG da marca Elgin Reprodução / Amazon

Publicado 27/07/2024 09:00

A tecnologia das smart lâmpadas tem conquistado cada vez mais espaço nas residências brasileiras. Essas lâmpadas inteligentes oferecem uma série de funcionalidades que vão além da simples iluminação. Conectadas à internet, permitem controle remoto via smartphone, programação de horários e integração com assistentes virtuais como a Alexa e Google Assistente.

Tanta inovação traz praticidade, economia de energia e a possibilidade de criar diferentes ambientes e cenários em casa. Funcionando com base em uma conexão wi-fi, uma smart lâmpada costuma permitir que o usuário controle a intensidade da luz, altere as cores - nos casos das RGBs - e programe ações automáticas.

Tudo isso pode ser feito através de um aplicativo específico da fabricante de cada modelo. Isso significa que, para aproveitar todas as funcionalidades de uma smart lâmpada, não é necessário possuir um dispositivo com Alexa - como a Echo Pop ou Echo Spot - ou qualquer outro dispositivo similar. Embora esses assistentes tornem o uso ainda mais prático com comandos de voz, o aplicativo de controle já oferece todas as funções essenciais.

A instalação desse tipo de iluminação também costuma ser bem simples e pode ser feita em qualquer bocal padrão, sem a necessidade de reformas ou ajustes complexos. E para os interessados em adotar essa tecnologia, há diversas opções disponíveis no mercado com ótimas ofertas.

Ofertas de smart lâmpadas

Outra opção bem avaliada no mercado é a smart lâmpada Elgin , com 19% de desconto, disponível por R$35,90. Com potência de 10W e fluxo luminoso de 803lm, essa lâmpada bivolt permite controle de cores RGB e automação de funções para criar diferentes cenários. A instalação é simples e pode ser controlada a distância pelo aplicativo Elgin Smart, disponível para Android e iOS.

Para quem busca um kit completo, porém, a Positivo Casa Inteligente oferece um conjunto com duas smart lâmpadas wi-fi com 11% de desconto , saindo por R$88. Essas lâmpadas LED oferecem controle de intensidade e temperatura, além de até 16 milhões de cores para escolher. Também compatíveis com Alexa e Google Assistente, proporcionam praticidade e controle através de comandos de voz.