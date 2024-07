Echo Pop Vs Echo Spot, ambos com Alexa - Reprodução / Freepik

Echo Pop Vs Echo Spot, ambos com Alexa Reprodução / Freepik

Publicado 26/07/2024 16:00 | Atualizado 26/07/2024 16:17

Lançado no último mês pela Amazon, o Echo Spot tem chamado a atenção dos consumidores pelo design inovador e novas funcionalidades. Em comparação com a Echo Pop, o novo smart speaker apresenta uma série de aprimoramentos que prometem transformar a experiência dos usuários, oferecendo uma interação mais rica e eficiente com a assistente virtual Alexa.

Alexa, conectando-se a plataformas como Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. O dispositivo também chama a atenção pela facilidade de integração com dispositivos de casa inteligente, permitindo o controle de lâmpadas, plugues e outros equipamentos compatíveis com comandos de voz ou via App. Echo Pop , lançada em 2023, já conquistou o público por ser um aparelho compacto, ideal para pequenos espaços como quartos e escritórios. Com um som de qualidade surpreendente para seu tamanho, permite que os usuários controlem a música por voz através de, conectando-se a plataformas como Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. O dispositivo também chama a atenção pela facilidade de integração com dispositivos de casa inteligente, permitindo o controle de lâmpadas, plugues e outros equipamentos compatíveis com comandos de voz ou via App.

Já o Echo Spot, mais recente lançamento da Amazon , foi apresentado ao mercado como um despertador inteligente com um display personalizável. E esse novo modelo consegue ir além das funcionalidades da Echo Pop, proporcionando uma experiência auditiva mais rica - com vocais nítidos e graves profundos.

A possibilidade de controlar a música tanto por voz quanto por toque no display interativo adiciona uma camada de conveniência e modernidade ao dispositivo, e talvez seja o grande charme. O display também permite que os usuários vejam a hora, a previsão do tempo, títulos de músicas e muito mais, diretamente na tela - o que não é possível na Echo Pop

Echo Spot ainda aprimora a experiência de controle de casa inteligente. Com ele, também é possível criar rotinas personalizadas que tornam a vida mais prática, como configurar a iluminação para acender ao pôr do sol ou desligar automaticamente quando o usuário sai de casa. Essa funcionalidade, entretanto, já estava presente na Echo Pop e em outros aparelhos do ecossistema “Echo” da Amazon, que também oferecem o controle de dispositivos inteligentes.

Em termos de sustentabilidade, a Amazon continua tendo um compromisso com o meio ambiente em ambos os dispositivos, mas com algumas diferenças. A Echo Pop é construída com 100% de tecido feito de poliéster reciclado e 80% de alumínio reciclado, enquanto o Echo Spot utiliza apenas 36% de materiais reciclados. Para aqueles que são eco-friendly, esse é um ponto que deve ser levado em conta.

Privacidade e integração com a smart home

A privacidade foi outro tópico que recebeu uma atenção especial no Echo Spot. Além dos botões físicos para desligar o microfone, o novo modelo introduz controles de privacidade via aplicativo, permitindo que os usuários tenham maior controle sobre suas informações e a atividade do dispositivo. Esse aprimoramento oferece uma camada extra de segurança, atendendo a uma demanda crescente dos consumidores por maior proteção de dados pessoais.

A integração de Alexa em ambos os dispositivos, porém, continua sendo um dos maiores atrativos. A Alexa facilita tarefas cotidianas como definir timers, fornecer previsões do tempo, ler notícias, realizar chamadas, responder perguntas e muito mais. Com milhares de Skills disponíveis e compatíveis com outros aparelhos inteligentes, pode ajudar os usuários a fazer mais em menos tempo, transformando a cada em uma verdadeira “smart home”.

Principais destaques do novo Echo Spot:

- Controle com toque no display personalizável

- Design mais elegante

- Som com vocais mais nítidos e graves profundos

- Controle com toque no display

- Privacidade avançada com botões físicos