Caneca térmica Contigo com capacidade para 414mlReprodução / Amazon

Publicado 30/07/2024 16:00

Os produtos da Contigo , conhecidos pela qualidade e durabilidade, estão com descontos imperdíveis por tempo limitado na Amazon. Os modelos de copos e garrafas térmicas da marca prometem preservar a temperatura de líquidos por horas, sejam eles quentes ou gelados, oferecendo praticidade e conforto em diversas situações do dia a dia.

Para quem busca um copo térmico mais sofisticado, entretanto, o West Loop Contigo , em oferta por R$79,90, com 14% de desconto, é a escolha perfeita. Com capacidade de 473ml, esse modelo é ideal para a vida urbana agitada. Ele utiliza a tecnologia Autoseal, que garante que a bebida permaneça quente e evita vazamentos, proporcionando maior conveniência aos seus usuários.

Outra ótima opção é a caneca térmica Contigo , disponível por R$52,41 com 20% de desconto . Com capacidade de 414ml, é feita em aço inoxidável com isolamento à vácuo, sendo compacta e fácil de carregar - e perfeita para manter a temperatura do café, chá, água ou até mesmo cerveja ao longo do dia. O produto ainda contribui para a redução do uso de copos plásticos, oferecendo uma solução mais sustentável.