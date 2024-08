Prancha de surf skimboard - Reprodução / Freepik

Publicado 05/08/2024 16:00

Com o início das Olimpíadas de Paris 2024, o surfe tem ganhado destaque e impulsionado ainda mais o interesse pelo esporte no Brasil. Aproveitando essa onda, a Amazon lançou uma série de ofertas em pranchas de surfe, com preços acessíveis e alguns modelos com opção de entrega gratuita para o Rio de Janeiro - mas com estoque limitado.

surfe Essa é uma oportunidade para quem deseja aproveitar o clima olímpico e se aventurar nas ondas com equipamentos de qualidade. Dentre as promoções, a prancha de softboard Taruga Surf está disponível por R$389 . Essa prancha, ideal para iniciantes, suporta até 60Kg e possui quilhas removíveis com bordas arredondadas, oferecendo segurança adicional.

Outra opção atraente é a prancha de surfe softboard Mini Board , com preço promocional de R$450. Compacta e leve, pesando apenas 1,75kg, essa prancha é projetada para manobras rápidas e versáteis, suportando até 40Kg. Também é uma escolha ideal para crianças e adolescentes iniciantes.

Para aqueles que procuram uma prancha com maior capacidade e tecnologia avançada, porém, a prancha de surfe Softboard Sanko é uma excelente opção. Oferecida por R$1.599, essa prancha de 1,88m é feita de materiais recicláveis e oferece estabilidade e controle superior nas ondas. Seu núcleo em polipropileno expandido garante uma maior durabilidade e segurança, tornando-a uma escolha confiável para surfistas de todos os níveis.

Mas além das pranchas de surfe tradicionais, a Amazon também está oferecendo promoções em skimboards. A prancha de skimboard para iniciantes Nomar Surf , por exemplo, está sendo vendida por R$859,90 e foi projetada para ajudar novos praticantes a desenvolverem suas habilidades. Para os mais experientes, entretanto, a prancha de skimboard profissional Nomar Surf está disponível por R$929,90. Com construção em fibra de vidro, essa prancha oferece alta performance e é adequada para surfistas que buscam maior flutuabilidade e manobras precisas.