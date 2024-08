Cafeteira Oster 2Day - Reprodução / Oster

Publicado 18/08/2024 11:00

No cotidiano agitado, encontrar tempo para saborear um café fresco pode ser um desafio. Pensando nisso, a Oster desenvolveu a cafeteira 2Day , um modelo prático e econômico que já vem com um copo térmico de 400ml, permitindo que o café se mantenha quente por mais tempo.

cafeteira é simplificar a vida de quem não abre mão de um café quentinho, seja na correria para o trabalho ou em outros momentos do dia. O A proposta daé simplificar a vida de quem não abre mão de um café quentinho, seja na correria para o trabalho ou em outros momentos do dia. O modelo é compacto e fácil de usar , ideal para cozinhas de todos os tamanhos.

Com bandeja regulável, ainda é possível ajustar a altura para preparar o café diretamente na xícara ou no copo térmico. O eletroportátil também conta com um filtro reutilizável permanente, o que elimina a necessidade de comprar filtros de papel, oferecendo economia e praticidade no uso diário. E a versatilidade, atrelada ao design inteligente do produto, mostra que a marca pensou em cada detalhe para atender as necessidades de quem tem uma rotina corrida.