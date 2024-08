Smart TV Philco de 42 polegadas - Reprodução / Philco

Publicado 15/08/2024 16:00

Esse modelo da Philco , equipado com a tecnologia Dolby Audio, proporciona uma experiência sonora superior, com áudio em 5.1 canais, o que é especialmente valioso para quem gosta de assistir a filmes e séries com uma qualidade de som imersiva. O processador Quad Core garante também que a navegação entre os aplicativos seja fluida, o que é um ponto positivo para quem busca eficiência em uma Smart. Já as entradas HDMI e HDMI Arc permitem a conexão de diversos dispositivos, como consoles de videogame e soundbars, ampliando as possibilidades de uso.