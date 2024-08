Airfryer Wap Descrição Modelo Mega Family - Reprodução / Amazon

Publicado 09/08/2024 16:00

O mercado de eletrodomésticos tem se reinventado para atender às demandas das famílias modernas, que buscam praticidade e eficiência na cozinha. Nesse cenário, a Wap é uma das marcas que se destacam com a sua airfryer Mega Family , uma opção robusta e acessível que promete facilitar o dia a dia sem pesar no bolso. Com uma capacidade de 7,1 litros, ela é ideal para quem precisa preparar refeições completas em menos tempo, acomodando porções generosas que satisfazem toda a família.

E a airfryer Mega Family vai além do básico com seu design versátil, oferecendo um cesto e uma grelha removíveis que ampliam as possibilidades culinárias. O cesto permite preparar grandes quantidades de uma só vez, enquanto a grelha acomoda alimentos maiores - como um frango inteiro. A tecnologia de circulação de ar em 360° garante ainda um cozimento uniforme, proporcionando alimentos crocantes por fora e macios por dentro, sem a necessidade de óleo. Essa combinação de recursos faz com que a fritadeira seja uma excelente escolha para quem valoriza saúde e praticidade na preparação de alimentos.

Outro destaque é o duplo antiaderente GrayStone, que não só aumenta a durabilidade do cesto, mas também facilita a limpeza, evitando que os alimentos grudem. Com uma amplitude térmica que vai de 80°C a 200°C, a airfryer Mega Family é capaz de preparar desde petiscos crocantes até pratos mais elaborados. Já o timer de 60 minutos com aviso sonoro oferece controle total sobre o processo de cozimento, permitindo que as refeições sejam preparadas com precisão e sem estresse.