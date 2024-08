Cozinha com geladeira selo A+++ de consumo de energia - Reprodução / Samsung

Cozinha com geladeira selo A+++ de consumo de energia Reprodução / Samsung

Publicado 08/08/2024 16:00 | Atualizado 08/08/2024 16:45

Neste mês de Agosto, a volta da tarifa verde - a mais barata entre as opções tarifárias da Aneel - trouxe alívio para muitos brasileiros. Após o período de cobrança extra em Julho, devido à bandeira amarela, a nova tarifa chega, porém, em um momento em que as temperaturas continuam elevadas em várias regiões do país, o que naturalmente aumenta o uso de aparelhos como ar-condicionado e geladeiras. E com um consumo de energia maior, a preocupação com o valor da conta volta a ser uma questão central para muitas famílias.

energia, a escolha de eletrodomésticos eficientes vem se mostrando cada vez mais importante. Atualmente, há diversas opções de marcas no mercado que aliam tecnologia e economia. A Samsung, por exemplo, oferece modelos de ar-condicionado com a tecnologia Digital Inverter, como o Para aqueles que buscam reduzir os gastos com, a escolha de eletrodomésticos eficientes vem se mostrando cada vez mais importante. Atualmente, há diversas opções de marcas no mercado que aliam tecnologia e economia. A Samsung, por exemplo, oferece modelos de ar-condicionado com a tecnologia Digital Inverter, como o WindFree , que mantém a temperatura constante sem precisar ligar e desligar o motor com frequência - o que ajuda a evitar picos de consumo. Esse modelo também conta com integração ao aplicativo SmartThings, que permite monitorar o uso de energia em tempo real, dando ao usuário mais controle sobre os gastos. Está em oferta neste momento, saindo por R$2.993,46 na Amazon + cupom de 15% OFF na finalização da compra

Mas além dos condicionadores de ar, outros eletrodomésticos também são projetados para maximizar a eficiência energética. As máquinas do tipo lava e seca, por exemplo, são conhecidas por consumir menos água e energia por ciclo, o que pode representar uma economia significativa ao longo do tempo. Modelos como a lava e seca SmartThings de 11Kg, em oferta por R$4.926,09 , garantem essa performance com tecnologias como o Ecobubble - que dissolve o sabão mais rapidamente e em temperaturas mais baixas, economizando energia.

Já na cozinha, é fundamental que a geladeira também esteja alinhada com as novas exigências do INMETRO, apresentando modelos com o selo A+++, que representa o mais alto nível de eficiência energética. A Geladeira Duplex RT42 , por exemplo, combina design moderno com baixo consumo de energia, estando disponível por R$4.752,69.