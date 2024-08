Maleta de ferramentas manuais Wap - Reprodução / Amazon

Maleta de ferramentas manuais WapReprodução / Amazon

Publicado 10/08/2024 09:00



Uma oportunidade para homenagear aquele que está sempre pronto para resolver qualquer problema em casa. Para quem tem um pai do tipo "faz tudo", diversas ferramentas estão em promoção de Dia dos Pais na Amazon neste sábado (10), representando uma forma de presentear com carinho e reconhecimento por cada habilidade.

Dia dos Pais. Esse equipamento conta com cordão elétrico de 1 metro, mandril de 3/8 polegadas e acompanha chave para mandril. É uma ferramenta versátil, com função martelete, seletor de martelete/perfuração e trava de gatilho. As cinco posições de ajuste de velocidade e a reversão de rotação garantem precisão em diferentes tipos de materiais, sendo ideal para perfurações em aço, madeira e concreto. E uma das ofertas mais atraentes é a da furadeira elétrica Philco, que está com 18% de desconto e pode ser adquirida por R$159,90 neste. Esse equipamento conta com cordão elétrico de 1 metro, mandril de 3/8 polegadas e acompanha chave para mandril. É uma ferramenta versátil, com função martelete, seletor de martelete/perfuração e trava de gatilho. As cinco posições de ajuste de velocidade e a reversão de rotação garantem precisão em diferentes tipos de materiais, sendo ideal para perfurações em aço, madeira e concreto.

Outra excelente opção é o soprador térmico Vonder, disponível na Amazon com 24% de desconto , custando R$159. Esse produto é certificado de acordo com rigorosas normas de segurança e qualidade, e seu formato tipo pistola facilita o manuseio. É indicado para moldar materiais plásticos, remover tintas e realizar diversas outras tarefas, sendo útil para encanadores, marceneiros e pintores. Com potência de 750W no primeiro estágio, o soprador atinge temperaturas de até 300°C, produzindo um fluxo de ar de 280 litros por minuto.

Para aqueles que buscam precisão em cortes, porém, a serra tico tico Wap está em oferta por R$159,99 . Essa serra 100% rolamentada tem sistema de inclinação, potência de 550W e acompanha diversos acessórios, como porta chave Allen, chave Allen, lâmina de corte e bocal de aspiração. Ideal para cortes circulares, angulares e retos em madeira, polímeros e aço, a serra possui botão de trava para trabalhos contínuos e pega emborrachada para maior conforto.

Já o paquímetro digital Vinwer é uma ferramenta indispensável para medições precisas, sendo vendido por R$42,38. Com tela LCD de fácil leitura, permite medições exatas em carpintaria, mecânica, joalheria e outras aplicações. Seu design ergonômico proporciona conforto e eficiência, com capacidade de medição de até 150mm, alternando entre milímetros e polegadas conforme necessário.

Por fim, a maleta de ferramentas manuais Wap , com 12% de desconto, custa R$119,90, sendo ideal para quem busca um kit completo. Com 132 peças, incluindo estilete, trena, alicate, nível, martelo, pontas Bits e chaves Allen, essa maleta compacta é perfeita para reparos, consertos e montagens em casa ou no escritório. Cada ferramenta foi projetada para garantir praticidade, durabilidade e desempenho, tornando qualquer tarefa mais simples e eficiente.