Ator e apresentador Rodrigo Hilbert com airfryer Mondial - Reprodução / Mondial

Publicado 11/08/2024 11:00

Neste domingo (11) de Dia dos Pais, a Amazon está oferecendo uma série de eletroportáteis Mondial com descontos especiais. Trata-se do momento ideal para quem deixou para presentear de última hora ou quer se equipar com aparelhos práticos e eficientes para o dia a dia.

Dia dos Pais. Entre as ofertas, destaca-se a Waffle Maker Mondial , que permite preparar até quatro waffles, doces ou salgados, de forma rápida e com a conveniência de chapas antiaderentes. O equipamento, que também possui controle de temperatura e design em inox, está sendo vendido com 21% de desconto, por R$118,37 neste

Outro destaque é o tostador de pães Smart Toast , disponível por R$129,90. Com aberturas largas para diversos tipos de pães e um seletor de temperatura com seis ajustes, o produto é ideal para quem aprecia um café da manhã com pão tostado na medida certa. O acabamento em inox garante durabilidade e um toque de sofisticação à cozinha, enquanto a função de elevação automática e o botão cancelar trazem ainda mais praticidade ao uso.

Já a airfryer Mondial de 5 litros , em promoção por R$329,90, também é uma excelente opção para este Dia dos Pais. Com tecnologia de circulação de ar quente, o aparelho permite preparar alimentos crocantes sem a necessidade de óleo, garantindo uma alimentação mais saudável. O cesto quadrado antiaderente com capacidade de 5 litros é ideal para famílias, proporcionando espaço suficiente para assar grandes porções de uma só vez. Seu design compacto ainda facilita a acomodação na bancada, otimizando o espaço na cozinha.

Para os apreciadores de café, porém, a cafeteira elétrica Dolce Arome - que está com 21% de desconto e sai por R$157,41 - é uma escolha certeira. Com capacidade para preparar até 15 xícaras de café, a cafeteira conta com um sistema corta-pingos, jarra em inox resistente e base com aquecimento para manter a temperatura ideal da bebida. O filtro permanente e o porta-filtro removível são adicionais que proporcionam economia e sustentabilidade no uso diário.

E o liquidificador Turbo , com 16% de desconto, é outro item que merece atenção. Por R$125,13, o aparelho oferece uma potência de 1.100W e uma capacidade total de 3 litros, ideal para preparar sucos, vitaminas, molhos e muito mais. Com 12 velocidades, além da função pulsar/gelo, o liquidificador é capaz de alcançar a textura perfeita em diferentes receitas. Seu copo de San Cristal, resistente a quedas e riscos, mantém o frescor dos alimentos sem absorver odores.