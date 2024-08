Cafeteira elétrica Digital Electrolux - Reprodução / Amazon

Cafeteira elétrica Digital ElectroluxReprodução / Amazon

Publicado 12/08/2024 16:00

O modelo, batizado de Experience, tem capacidade para preparar até 38 xícaras de café de uma só vez. Sua função "Manter Aquecido" e o timer de 24 horas são dois dos principais diferenciais, permitindo que o café seja preparado com antecedência e mantido quente até o momento de servir. A cafeteira ainda oferece a função Aroma Strength, que permite ajustar a intensidade do café de acordo com a preferência de cada um. Tudo isso em um painel digital moderno e fácil de usar.

A sustentabilidade também é um ponto forte da cafeteira Electrolux , que vem com um filtro permanente e removível, dispensando o uso de filtros descartáveis e contribuindo para a redução de resíduos. Já o sistema corta pingos garante que o café seja servido na hora certa, sem desperdício.