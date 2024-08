Amazon dá início a Semana da Cozinha com ofertas exclusivas - Reprodução / Freepik

Publicado 19/08/2024 16:00



Para quem adora explorar novas receitas e experimentar diferentes pratos na cozinha, a Amazon preparou uma surpresa especial. A partir desta segunda-feira (19), a Semana da Cozinha teve início na gigante do varejo online, trazendo ofertas imperdíveis em uma variedade de produtos. É a oportunidade perfeita para renovar os utensílios e eletrodomésticos, aproveitando preços reduzidos por tempo limitado.

Semana da Cozinha, os destaques vão desde itens essenciais, como o E durante a, os destaques vão desde itens essenciais, como o conjunto com 6 pratos preto matte Porto Brasil , que está com 54% de desconto , saindo por R$156,77. Conhecido por seu design contemporâneo e resistência, esse conjunto é produzido com a cerâmica de alta performance Stoneware, que garante durabilidade e estilo à mesa. Sua fabricação é sustentável, utilizando matérias-primas naturais e embalagens recicláveis, sem abrir mão da qualidade.

Outro item que promete facilitar a rotina na cozinha é o copo térmico em inox Wolff , agora com 20% de desconto, por R$54,90. Ideal para manter bebidas quentes ou frias por mais tempo, ele é prático e elegante, perfeito para quem aprecia funcionalidade no dia a dia. Com parede dupla isolante e design moderno, o copo térmico Wolff é uma excelente escolha para quem busca praticidade com estilo.

Entre os eletrodomésticos, porém, a cafeteira Thermo Philco chama a atenção com seu preço reduzido em 41%, saindo por R$242,40. Com um reservatório de 1,2L e filtro permanente, ela é ideal para quem aprecia um café fresquinho sempre à disposição. E para quem gosta de grelhar hambúrgueres ou preparar refeições rápidas, o Grill Toast Britânia está com 33% de desconto , por R$84. Com placas antiaderentes e luzes indicativas de funcionamento, é uma adição prática e segura para qualquer cozinha.

Para quem precisa de praticidade no preparo das refeições, a panela de arroz Britânia , com 21% de desconto, agora custa R$158,45. Com capacidade para até 10 xícaras de arroz e sistema de aquecimento automático, o eletroportátil ainda permite cozinhar legumes e verduras a vapor, facilitando o dia a dia.

E para as famílias grandes, a Airfryer Britânia de 5,5L , em oferta exclusiva por R$313,60, promete preparar grandes porções de alimentos de forma rápida e saudável - sem a necessidade de óleo.

Já a batedeira planetária Philco , que também faz parte das ofertas do evento da Amazon, está com 28% de desconto, saindo por R$485. Com 12 velocidades e tigela com capacidade para 4 litros, é a aliada perfeita para quem gosta de preparar massas e sobremesas com eficiência.