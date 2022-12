Flávio Lopes é presidente da Comlurb - Divulgação

Publicado 26/12/2022 00:00

Os resultados do Índice Padrão de Limpeza (IPL), que, desde 2014, mede a qualidade da limpeza urbana e orienta as ações da Comlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio, mostram que a atual administração municipal está reduzindo as diferenças e tornando mais equilibrada a qualidade dos serviços da Companhia nas diferentes regiões da cidade, das áreas mais nobre às mais carentes. De janeiro de 2021 a setembro deste ano, os indicadores da cidade estão melhorando de maneira geral, mas as áreas com mais baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Urbano), que registravam os menores pontos no IPL, cada vez mais se aproximam das regiões mais nobres.



As áreas com altas pontuações no IPL, que variam de 0 a 100, ficavam na Zona Sul e Centro. Já as com registros mais baixos, concentradas principalmente nas Zonas Norte e Oeste. Em janeiro de 2021, a média do IPL na cidade, que era em torno de 64 pontos, passou em setembro de 2022 para 73 pontos. As áreas que já registravam as pontuações superiores continuaram recebendo mais melhorias, passando de 79 para 85, uma elevação de 7%. Mas o grande salto aconteceu nos locais que registravam os menores índices, que passaram de 46 para 60, uma subida de 30%, se aproximando cada vez mais da pontuação das áreas mais nobres. A amplitude, que é a diferença entre os melhores e os piores índices, caiu de 34 pontos para 26, redução de 22%.



No período da nova administração, as regiões mais carentes evoluíram quatro vezes mais rápido do que as áreas mais nobres. Foi fundamental na elevação da igualdade do índice nas diferentes regiões da cidade o aporte de recursos dedicados pela Prefeitura do Rio à Comlurb, no valor de mais de R$ 300 milhões. Com isso, foi possível o grande investimento recebido pela Companhia na compra de novos equipamentos e choque de gestão, com o redirecionamento de recursos, frota e mão de obra. Este ano a empresa aumentou em mais de 300 os equipamentos e veículos dedicados à limpeza urbana como, entre outros, modernos equipamentos para roçada, corte de áreas gramadas com mais agilidade, tratores para atuação específica em comunidades, limpeza de areia de praias, varredeiras e vans próprias para revitalização de praças.



O investimento nas áreas da cidade foi totalmente redirecionado. As áreas mais carentes receberam a parte maior dos novos equipamentos pesados, como, por exemplo, caminhões basculantes e pás mecânicas, para combater um problema crônico: os pontos críticos de descarte irregular. Já as áreas mais bem pontuadas receberam investimento nos detalhes dos serviços. Nenhuma área foi negligenciada, mas o foco foi nas regiões de menor pontuação e comunidades para reduzir a desigualdade. O IPL mede, entre outros serviços, varrição, coleta domiciliar, capina e roçada, remoção de bens inservíveis e entulho e cartazes/propagandas, manutenção de papeleiras/contêineres e limpeza de ralos. Para chegar ao resultado do IPL, são feitas 1.600 avaliações por mês. No ano, são fiscalizados 20 mil trechos e feitos mais de 780 mil registros fotográficos.

*Flávio Lopes é presidente da Comlurb