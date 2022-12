Isa Colli é escritora e jornalista - Divulgação

Isa Colli é escritora e jornalista Divulgação

Publicado 22/12/2022 00:00

Os brasileiros estão mais solidários. Essa é uma boa notícia para celebrar no período natalino, em que as pessoas estão mais dispostas a ajudar o próximo. Não é à toa que o Dia da Solidariedade é comemorado justamente neste mês, em 20 de dezembro. Agora você deve estar se perguntando por que comecei este texto dizendo que estamos mais solidários. De onde veio essa informação?



Pois então vamos lá: a organização britânica Charities Aid Foundation (CAF), representada no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), faz um levantamento anual chamado World Giving Index, que mostra o ranking de solidariedade no mundo.



No desempenho geral deste ano, o Brasil saltou da posição 54º para a 18°, entre 114 países. Subimos 36 posições. Poderíamos estar melhores, mas já é um avanço. E esse resultado nos leva a algumas reflexões.

Por que estamos mais solidários? Será que a pandemia influenciou neste resultado? Será que o aumento da extrema pobreza no país nos tornou mais sensíveis, preocupados com a dor alheia e dispostos a ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade?



Eu não tenho dúvidas de que a pandemia nos tornou mais solidários. Vale citar alguns movimentos. No auge do confinamento, grupos se mobilizaram para levar comida, roupas e kits de higiene pessoal à população em situação de rua.



O MST, por exemplo, doou quase quatro mil toneladas de alimentos da agricultura familiar. Instituições religiosas também se mobilizaram para ajudar. Alguns profissionais da área da saúde, como psicólogos, deram consultas de graça às pessoas em depressão; costureiras doaram máscaras de proteção; houve também distribuição de álcool em gel, produto fundamental no período pandêmico. Construiu-se uma corrente de solidariedade, que depois acabou perdendo força.



Acho fundamental que o brasileiro não deixe morrer esse espírito de amor que se potencializou no confinamento. Vejam: o país mais solidário do mundo, segundo essa pesquisa britânica, é a Indonésia. Lá, a prática do budismo incentiva a caridade, uma virtude inspiradora.



Que a chegada do Natal nos torne mais humanos e caridosos. Que o mundo não precise de pesquisas para mostrar quem é mais ou menos solidário. Que este sentimento esteja vivo no coração de todos que habitam nosso Planeta Terra. Feliz Natal! Solidariedade sempre!

*Isa Colli é jornalista e escritora