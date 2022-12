Julio de Souza Bernardes é subsecretário de Estado de Governo - divulgação

Julio de Souza Bernardes é subsecretário de Estado de Governodivulgação

Publicado 19/12/2022 06:00

Metrô sem maquinista, automóvel percorrendo estradas sem motorista, máquinas autônomas preparando o campo e pequenos robôs limpando as nossas casas. A indústria da tecnologia trouxe o futuro para o presente e, hoje, a realidade no nosso cotidiano é conviver com as inovações a cada minuto. Ao ponto, de a construção civil planejar não só prédios, mas cidades inteligentes, baseada na melhoria da qualidade de vida dos moradores.



É com este olhar futurista, mas agindo o presente do Rio de Janeiro, que destaco os movimentos que o governo do Rio começa a fazer para transformar o estado, sempre destaque nas indústrias de óleo e gás, de turismo e serviço, num hub de inovações tecnológicas.



Não são poucos os incentivos que o Rio de Janeiro têm destinado para o nosso desenvolvimento tecnológico, mas destaco aqui a criação do Fundo Soberano, que leva recursos provenientes da exploração do petróleo e outras fontes para custear avanços, de médio e longo prazos, em Educação, Saúde e, o mais impactante, em Ciência e Tecnologia.



E vou mais além: o Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores estados do Brasil para o investimento privado em tecnologia. Os motivos de tanto entusiasmo estão exatamente nos nossos pontos fortes: boa localização geográfica e capacidade instalada de logística; aeroportos com operação regular de transporte de carga aérea; portos novos e com capacidade de absorver alta demanda e área disponível para a instalação de parques industriais em locais com estradas bem conservadas.



Além de ótima capacidade de infraestrutura e condições governamentais asseguradas para o desenvolvimento econômico, temos escolas formadoras de mão de obra espalhadas pela Faetec em vários municípios, com a exata missão de descobrir novos talentos para a indústria e tecnologia.



Diante deste quadro real, cito aqui alguns municípios que hoje estão na dianteira de se tornarem os novos hub tecnológico, cidades que se planejam para desenvolverem seus parques de inovações: Miguel Pereira, Areal, Barra Mansa e Mesquita, cada qual numa área estratégica, buscam neste salto tecnológico mudar o cenário econômico - inclusive com geração de empregos - e serem num futuro bem curto o vale do silício fluminense.

Julio de Souza Bernardes (Julio Canelinha) é subsecretário estadual de Governo