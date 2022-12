André Vila Verde é presidente da AgeRio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 20/12/2022 00:00

Dezembro de 2022 é um mês especial para a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, pois comemoramos nosso 20º aniversário. Temos que celebrar o presente e o futuro, sonhar grande e continuar transformando vidas de empreendedores e empreendedoras fluminenses. Vamos contribuir ainda mais para o crescimento econômico do estado mais charmoso da Federação.



Hoje temos a certeza do potencial da AgeRio. Vamos continuar mostrando que temos resiliência, aprendemos com os erros e levantamos quando derrubados: persistência e otimismo!

Vamos continuar a implementar medidas que ninguém havia feito antes e desempenhar um papel significativo para os empreendedores dos 92 municípios fluminenses e construir uma base de clientes ainda maior. Vamos trabalhar incansavelmente para ampliar o apoio aos negócios do Estado do Rio.



Neste ano, quando celebramos duas décadas de existência, concedemos cerca de R$ 400 milhões em financiamentos para nove mil clientes entre Microempreendedores Individuais, autônomos, empreendedores informais, micro e pequenas empresas, além de médios e grandes negócios estabelecidos no estado, além de prefeituras fluminenses.



Em 2022, ampliamos nossas participações societárias em fundos e ajudamos a impulsionar projetos inovadores para a economia fluminense. Também concedemos crédito por meio de parcerias da AgeRio com o Ministério do Turismo e a Finep ampliando ainda mais a importância da agência para a geração de emprego e renda no Estado do Rio.



A AgeRio é uma potência. Há dois anos estou à frente da agência como presidente, mas sou concursado da casa desde 2011. Trilhei diversos caminhos pela empresa atá alcançar a presidência no final de 2020.

Conhecer a AgeRio “por dentro” possibilitou implementar melhorias operacionais para o nosso time de colaboradores, a quem sou grato pela chance de trabalhar com pessoas talentosas e apaixonadas.



Agradeço ao governador Cláudio Castro por acreditar no trabalho da atual gestão e por fazer com que a AgeRio atuasse em importantes programas de governo nos dois últimos anos, como o Supera RJ, o Cidade Integrada e o Reconstruir Petrópolis. Foram projetos que permitiram a agência alcançar resultados históricos e se tornar conhecida em todas as 92 cidades do Estado do Rio.



Para o futuro queremos criar mais serviços, incrementar as operações, melhorar a experiência do cliente e continuar apoiando a Economia do Rio de Janeiro. Estamos no caminho certo para o sucesso como instituição financeira e como empresa pública que trabalha, e muito, para o crescimento do estado.



É o aniversário da família AgeRio, que desafiou todas as probabilidades de crescer forte e alcançar grandes feitos juntos. Vida longa à AgeRio!

*André Vila Verde é presidente da AgeRio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro