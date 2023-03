Luciano Bandeira, presidente OAB-RJ - Divulgação

Luciano Bandeira, presidente OAB-RJDivulgação

Publicado 01/03/2023 06:00

O jornalismo e a advocacia têm mais coisas em comum do que os leitores possam imaginar. São ofícios coirmãos. A palavra advogado vem do latim "advocatus", que nada mais é do que profissional chamado para atuar para alguém ou junto a alguém.



E o jornalismo é também uma forma de dar voz às demandas da sociedade ou de alguém que porventura está sendo lesado. Na superlotação do transporte público, na ausência de leitos em hospitais ou vagas na creche, sem falar nas inúmeras questões do dia a dia ligadas ao direito do consumidor. Onde houver alguém precisando de assistência haverá um jornalista e um advogado ou advogada.



Mas não apenas isso. Tanto a advocacia como o jornalismo são indispensáveis para a democracia. Podem reparar que onde tem alguém condenando o exercício de uma das duas profissões, e normalmente são das duas, os propósitos estão longe de serem os mais cristãos. Sem advocacia e jornalismo só existe a escuridão, a desinformação e o obscurantismo.



A parceria entre as duas profissões, como diriam os mais jovens, deu match neste 1° de março, aniversário de 458 anos do Rio de Janeiro. O Jornal O Dia vai ganhar 160 mil novos leitores e nossos 160 mil inscritos na OABRJ vão ter acesso à informação de qualidade, na palma de mão, por menos de R$ 1. E nossa coluna também estará de volta, todas as quartas-feiras, tratando de Justiça, cidadania, Direito e, claro, dos problemas no nosso Estado.

Luciano Bandeira é presidente da OABRJ