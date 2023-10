Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo da Prefeitura de Niterói - Divulgação

Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo da Prefeitura de NiteróiDivulgação

Publicado 11/10/2023 00:00

A elevação da nota de classificação de risco de crédito de Niterói, passando de AA para AAA, divulgada recentemente pela Fitch Ratings, uma das principais agências do mundo, me fez voltar a 2013, ano em que assumi, pela primeira vez, a prefeitura.

Ver a cidade ter esse reconhecimento, que reforça as avaliações positivas já publicadas pela Moody's, que, em março, classificou Niterói como "a melhor cidade do país em Governança e Sustentabilidade", e pela S&P, que concedeu, no início do ano, a nota brAAA para Niterói - o melhor índice entre as avaliações públicas realizadas pela agência -, mostra que, com responsabilidade e transparência, o trabalho desenvolvido e aprimorado nos últimos dez anos transformou Niterói em um exemplo para o Brasil e para o mundo.

Quando assumi meu primeiro mandato, a administração municipal estava com sérios problemas de caixa, com credores batendo na porta da prefeitura e com uma inadimplência de quatro anos com a União. Para enfrentar esse enorme desafio, adotamos um modelo de gestão responsável, transparente e comprometido com a inclusão social. Essa estratégia fez com que modificássemos positivamente a situação da cidade.

O reconhecimento de nossas gestões pelas grandes agências de rating, sem falar dos vários anos consecutivos que o município foi apontado como o de melhor gestão de finanças do estado, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), coloca Niterói no radar de investidores privados, nacionais e estrangeiros. Nosso ambiente é favorável e estável para a realização de investimentos e, consequentemente, no desenvolvimento e crescimento sustentável do município em todos os aspectos. Quem ganha com isso é a população, que tem melhoria na qualidade de vida, sobretudo nas áreas de educação, saúde, geração de empregos, segurança e infraestrutura.

Cito como passo importante na construção dessa reputação com as agências de classificação de risco e, por conseguinte, com o mercado, a criação do primeiro fundo soberano de estabilização fiscal de longo prazo com recursos dos royalties do petróleo. Esse mecanismo assegurou a Niterói a possibilidade de ter um planejamento orçamentário, financeiro e fiscal diferenciado.

A recente reinauguração do Mercado Municipal de Niterói, em julho deste ano, é outro exemplo do potencial econômico da cidade. Após ficar 40 anos entregue às mazelas do tempo, propomos, em 2017, a revitalização do espaço de 9.700 metros quadrados por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), para abrigar 172 lojas. Além de gerar um impacto positivo na economia do município, o Mercado Municipal está gerando mais de dois mil empregos diretos e indiretos, com capacitação profissional. Este projeto traz desenvolvimento também para todo o entorno de Niterói, como Rio de Janeiro, São Gonçalo e Maricá.

A continuidade dessas e de outras políticas públicas responsáveis adotadas nos dez últimos anos se reflete na seriedade de um projeto que tem como objetivo maior o desenvolvimento econômico e social de Niterói. Após concretizar o sonho de ser a melhor cidade para se morar no Rio de Janeiro, estamos caminhando para ser a melhor do país, aonde pretendemos chegar nesse próximo período.

Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo da Prefeitura de Niterói