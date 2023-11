Graziela Fortunato, doutora em Administração de Empresas e professora da Escola de Negócios da PUC-Rio - Divulgação

Graziela Fortunato, doutora em Administração de Empresas e professora da Escola de Negócios da PUC-RioDivulgação

Publicado 07/11/2023 00:00

Black Friday é um evento de marketing que ocorre um dia depois do Dia de Ação de Graças - data significativa nos Estados Unidos, comemorada na última quinta-feira do mês de novembro. Este ano, acontecerá em 24 de novembro, dia reservado para ir às compras quando os preços dos produtos estão em promoção. A Black Friday marca o início da temporada de consumo para o Natal.

É um evento que traz fôlego à economia como oportunidade para o comércio. O seguinte é o Natal - melhor momento para o varejo. Neste ano, a compra on-line continuará em alta, ou seja, permanece como forma predominante de consumo. Dois pontos precisam de atenção: conteúdo diferenciado para atrair o consumidor e tecnologia de ponta para efetivar vendas e concretizar o recebimento de forma eficiente, além de preços realmente atraentes, tal como as condições de pagamento.

O consumidor está ficando mais consciente e faz antecipadamente pesquisas de preços e compara com as promoções da Black Friday. Por isso, as empresas precisam mostrar confiabilidade e transparência nas ofertas para captar a atenção do consumidor. Dessa forma, ele sente empatia, segurança e ainda aproveita preços mais baixos.

Com as vendas on-line, a entrega também se torna um fator de diferenciação. É preciso considerar a rapidez, a garantia da qualidade até o ponto final e o custo. Observar bem a operação de compra, incluindo o frete, pode fazer muita diferença no preço.

A Black Friday, como outros dias de promoção do varejo, já que esse ano teve o Prime Day, é um evento para promover o consumo. Para que as pessoas aproveitem de forma genuína as ofertas, o ideal seria ter em mente a sua necessidade. Em outras palavras, ter foco e comprar a preços mais baixos o que realmente necessita e não seguir o impulso da compra só pela razão das promoções.

O segredo para não cair nas tentações das ofertas é fazer uma pesquisa prévia de preços e acompanhá-los durante a Black Friday para, realmente, aproveitar as promoções. Outra dica é ter um planejamento, anotar o que precisa e não se encantar com as promoções nem suprir somente os desejos.

O controle financeiro é importante não somente neste período de fim de ano, quando o consumo é mais intenso. Anotar e ter um acompanhamento das próprias contas ou da família é um hábito, ou seja, algo que deveria ser feito sempre. É assim que se faz um planejamento: anote e acompanhe.

Um dos grandes benefícios é saber o quanto ganha e quanto gasta, gerando o conhecimento do seu próprio perfil de ser um poupador ou um devedor. Se for um poupador, isso gera um conforto e redução de ansiedade. Se for um devedor, é hora de ajustar as contas. Aproveite a Black Friday com sabedoria!

Graziela Fortunato, doutora em Administração de Empresas e professora da Escola de Negócios da PUC-Rio