Everton Gomes. Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio - Divulgação

Publicado 31/01/2024 00:00

Em 1983, o governador Leonel Brizola uniu sua coragem à criatividade do professor Darcy Ribeiro e aos traços internacionalmente consagrados da arquitetura de Oscar Niemayer para dar forma ao palco do maior espetáculo da Terra, o Sambódromo. No Carnaval de 1984, há exatos 40 anos, a Passarela do Samba fez sua estreia, consagrando a inventividade popular, mas também a profissionalização das escolas de samba. De lá pra cá, mais do que transformar o Rio em destino turístico global, o Sambódromo se tornou um grande polo de geração de empregos.



A gestão do prefeito Eduardo Paes na Prefeitura do Rio, com apoio ao incremento da indústria criativa, também contribui para essa conquista, desde o primeiro mandato. O calendário das escolas de samba, que dura o ano todo e movimenta a cidade já nos ensaios técnicos; o fortalecimento da Riotur, antenada com as melhores práticas internacionais de amparo ao turismo, e, consequentemente, uma programação oficial de eventos cada vez mais forte, com a valorização, entre outros, do nosso Réveillon, que também cresce a cada ano. Os 800 mil turistas virão porque o Rio é convidativo.



Em cada um dos dias de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, trabalham diretamente 20 mil pessoas, seja no comércio de alimentos ou mesmo na cobertura jornalística do espetáculo. De forma indireta, são outros 20 mil trabalhadores. No turismo, grande motor de geração de empregos formais, a Confederação Nacional do Comércio aponta para o quarto ano seguido de alta de faturamento no Brasil, superando os números pré-pandemia. O Rio puxará com a folia um incremento de mais de R$ 5 bilhões na economia do estado, o que se traduz não apenas em empregos, mas também em arrecadação de impostos.



Aderecistas, bordadeiras, chapeleiros, escultores, pintores, muitas são as profissões beneficiadas com o Carnaval do Rio, que a cada ano supera o anterior em beleza e movimentação da economia. Resultado de um sonho traduzido nas realizações de Brizola e Darcy: a transformação de uma festa popular em promotora do desenvolvimento econômico e da exposição ao mundo da riqueza da cultura brasileira, das belezas do Rio e da inventividade e força de trabalho de nosso povo. Parabéns ao Sambódromo e a todos os trabalhadores e trabalhadoras da folia!



Everton Gomes

Cientista político e secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio