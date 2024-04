André Português é prefeito de Miguel Pereira - Divulgação

André Português é prefeito de Miguel PereiraDivulgação

Publicado 12/04/2024 00:00

Miguel Pereira, a nossa Gramado Carioca, é uma das cidades-protagonistas do desenvolvimento de todo o Estado do Rio de Janeiro. Não tenho dúvidas do quanto o crescimento do município tem impulsionado a economia fluminense e mudado a realidade de milhões de cidadãos, não apenas dos miguelenses.



A "conta" é simples: investimentos em diversas áreas, mas com um foco especial no turismo, garantiram que Miguel Pereira se torne referência nacional, atraindo turistas e novos empreendimentos. É emprego e renda para toda a região e o estado. Ao longo dos últimos oito anos, ganhamos uma nova cidade. Sempre priorizando o bem-estar da população e o fomento da economia local.



Miguel Pereira é o município dos recordes de ocupação hoteleira, ultrapassando o percentual de 99%. É a cidade mais visitada e procurada em todos os feriados. Oferecemos do Parque dos Dinossauros à Rua Coberta, um dos nossos polos gastronômicos. Ganhamos o título de município da gastronomia e do turismo, e, de quebra, o mais seguro, com crimes zerados.



Agora, estamos a pleno vapor para nos industrializar, trazendo riqueza e oportunidades de trabalho. Com a construção do Condomínio Empresarial, temos recebidos muitas plantas de indústrias e empresas de pequeno, médio e grande portes. O espaço é bem atrativo: 78 mil metros quadrados e localizado em uma área estratégica e de fácil acesso para a Via Dutra, o Arco Metropolitano e o Porto de Itaguaí.



Já temos dois grandes empreendimentos lançados. Duas fábricas de renome estão no condomínio: a da chocolates Lugano e da cervejaria Proibida. Ambas estão investindo mais de R$ 400 milhões e irão gerar mais 4 mil empregos diretos e indiretos na cidade.



O próximo passo de Miguel Pereira é se tornar polo industrial do Estado do Rio, uma meta ousada, mas que já está acontecendo. Temos tudo que os empresários precisam: distrito industrial com toda a infraestrutura necessária para instalação de fábricas, segurança pública e incentivo fiscal.



Hoje, podemos dizer, com orgulho, que Miguel Pereira, uma antiga pacata cidade do interior, é fundamental no processo de retomada econômica e no crescimento do interesse de novos investidores no Estado do Rio de Janeiro.



André Português

Prefeito de Miguel Pereira