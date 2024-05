Fábio Picanço - Diretor-presidente da CODIN - Divulgação

Publicado 14/05/2024 00:00

A poucos dias do Dia da Indústria, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro está ainda mais próxima do setor industrial fluminense. Neste 15 de maio, lançaremos o CODIN Incentiva, um projeto itinerante pelo qual levaremos a estrutura técnica especializada da Companhia a municípios do estado para divulgar serviços, dirimir dúvidas e apresentar oportunidades de negócios no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa está conectada a uma das primeiras orientações do governador Cláudio Castro, assim que assumi a presidência da CODIN: estabelecer uma aproximação maior com o empresariado.



A partir de amanhã, empreendedores de todas as regiões do estado serão acolhidos por nós durante dois dias de trabalho, com muita troca, escuta e também apresentação de resultados. E, por falar em números, abrimos parênteses: Precisamos enfatizar que ações como o Incentiva, aliadas ao trabalho conjunto com parceiros como as secretarias da Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a Casa Civil e a Assembleia Legislativa do Rio, fizeram o número de indústrias interessadas em abrir ou ampliar seus negócios no Estado do Rio de Janeiro mais que dobrar no primeiro bimestre de 2024, em relação a 2023. O aumento de 125% no quantitativo de incentivos fiscais concedidos a empresas industriais, nos dois primeiros meses deste ano, representa um investimento de aproximadamente R$ 46 milhões em território fluminense, 13% a mais que no mesmo período do ano passado.



Para garantir esse ciclo virtuoso da economia fluminense precisamos de uma conexão cada vez mais forte com o interior do estado. Em 2023, de acordo com a Firjan, as regiões fluminenses, excluindo a capital, alcançaram US$ 25 bilhões em vendas internacionais, valor que representou 50% das exportações de todo estado. Neste contexto, nosso ponto de partida será em Três Rios, cidade que tem forte tradição empreendedora e que conta com um Distrito Industrial implementado pela Codin. Por lá, 51,5% do PIB provêm das indústrias, mas estaremos abertos para investidores de todos os setores e de toda a região.

No evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer a fundo nossas metodologias, os critérios avaliativos em relação aos pleitos por incentivos, a gama de legislações fiscais que viabilizam investimentos de naturezas diversas.



Com certeza, todos sairão com informações valiosas para quem quer abrir ou ampliar seus negócios em território fluminense. E assim será, também, nas demais praças visitadas, sempre escolhidas por uma avaliação técnica, integrada ao banco de dados da Companhia. Cada cidade terá uma programação especial, voltada para suas especificidades, com empresários, lideranças e gestores públicos da região como convidados. Até agosto, nesta primeira fase, pelo menos mais três municípios receberão o projeto.



Afinal, a Codin é a porta de entrada do investidor no Rio de Janeiro. É nosso papel incentivar e fortalecer o empreendedor de todas as partes do estado e também aqueles que nos escolheram para estabelecer suas atividades. Uma instituição de 56 anos, que continua na estrada do desenvolvimento para trazer mais empregos e renda para a população fluminense.

* Fábio Picanço é diretor-presidente da CODIN